Bahía Blanca | Jueves, 09 de abril

23.9°

Bahía Blanca | Jueves, 09 de abril

23.9°

Bahía Blanca | Jueves, 09 de abril

23.9°
TicketBahía.

Un plan ideal para toda la familia: vuelven las Gladiadoras a Bahía

El show que hizo bailar a grandes y chicos vuelve este Domingo al Teatro Don Bosco y las entradas se encuentran a la venta en ticketbahia.com

Luego de un debut que hizo vibrar al Teatro Don Bosco en febrero, el fenómeno Gladiadoras Golden Power regresa a Bahía este domingo con una propuesta renovada que combina música, baile y un despliegue escénico de alto nivel.

El show, que forma parte de su gira internacional 2026, propone una experiencia pensada para toda la familia, donde el universo del K-pop cobra vida a través de coreografías explosivas, banda en vivo y efectos visuales que transforman el escenario en un espectáculo inmersivo.

Esta nueva función llega como una oportunidad ideal para quienes se quedaron con ganas de vivir la experiencia o quieren repetir una noche donde la energía, el color y la música son protagonistas.

Las entradas ya se encuentran disponibles en ticketbahia.com

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
El país.
Aplausos.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE