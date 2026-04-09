Un plan ideal para toda la familia: vuelven las Gladiadoras a Bahía

Luego de un debut que hizo vibrar al Teatro Don Bosco en febrero, el fenómeno Gladiadoras Golden Power regresa a Bahía este domingo con una propuesta renovada que combina música, baile y un despliegue escénico de alto nivel.

El show, que forma parte de su gira internacional 2026, propone una experiencia pensada para toda la familia, donde el universo del K-pop cobra vida a través de coreografías explosivas, banda en vivo y efectos visuales que transforman el escenario en un espectáculo inmersivo.

Esta nueva función llega como una oportunidad ideal para quienes se quedaron con ganas de vivir la experiencia o quieren repetir una noche donde la energía, el color y la música son protagonistas.

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Las entradas ya se encuentran disponibles en ticketbahia.com