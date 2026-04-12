Apertura liguista: se juegan los cuatro partidos de la A y uno de la B

Con los cuatro partidos de la A y uno de l B, caerá hoy el telón de la 5ª fecha del certamen Apertura "Jorge" Dambolena de la Liga del Sur.

A las 11.15, en la Loma, el necesitado Bella Vista --tres partidos sin ganar-- recibirá a Villa Mitre, uno de los punteros.

Leopoldo Gorisito será el encargado de impartir justicia.

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En Cerri, el otro vanguardista Huracán --suma tres éxitos en fila-- esperará a Liniers, viene de perder en la hora ante Libertad, en cancha de Sansinena.

Sebastián Navarro será el árbitro.

En Villa Rosas, el invicto Libertad será anfitrión de Sporting, que viene de lograr el primer éxito del año.

Dirigirá Juan Aispuro.

Finalmente, en el Gustavo Novoa, habrá duelo de colistas. San Francisco --el único elenco que aún no ganó-- será local ante La Armonía, que suma tres derrotas en fila.

Facundo Altuna será el colegiado.

Se completa

Con el cotejo entre Dublin y Pacifico de Blanca caerá el telón de la 5ª fecha en el Apertura del Promocional.

(Valentín Valdez viene de atajar un penal en la cancha de Comercial).

El partido se jugará a las 15.30, en cancha de Comercial, con arbitraje de Brian Romero.

El elenco de Bruno Paolella buscará el triunfo para quedar en la soledad de la vanguardia, mientras que el Verde de Patricio Mángano irá por un éxito que lo ponga en la pelea.

La jornada comenzó ayer con el triunfo de Rosario ante Comercial 2 a 0 y los empates sin goles entre Sansinena-Tiro y Pacífico de Cabildo-Olimpo.

*La tabla

Así están las posiciones en la "B":

-1º) Rosario, Comercial y Tiro Federal, 8 puntos; 4º) Sansinena, 7; 5º) Dublin, 6; 6º) Pacífico BB, 4; 7º) Olimpo y Pacífico C, 3.