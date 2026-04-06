Palacios: "Vamos por el campeonato, pero no hay que volverse locos"

Libertad volvió a la victoria ante Liniers y se volvió a meter en la conversación. Con el éxito 1 a 0 ante el chivo en la Avenida Alem quedó a un punto de los punteros Villa Mitre y Huracán. Y su defensor Santiago Palacios --una de las figuras del elenco de Daniel Correa-- no le esquivó al bulto y admitió que son candidatos.

"Vamos por el campeonato, pero no hay que volverse locos", dijo el zaguero milrrayita en el programa El Diario Deportivo que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 14 a 15.

Santi --quien reparte su tiempo ente el fútbol y la peluquería-- también dejó en claro que esto recién comienza y todos los partidos son complicados.

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