Hoy se conoce el nuevo campeón del Norpatagónico: mirá quién llega como líder

La 45° edición del Campeonato Abierto Norpatagónico llegará a su fin hoy, en el Club de Golf Palihue.

El último día de acción comenzará con salidas a partir de las 8.30 y con el grupo que lidera la competencia partiendo a las 12. La premiación, en tanto, esta programada para las 15.30.

Para la última ronda de los 72 hoyos, Santiago Bauni tomó la delantera tras terminar la jornada de ayer con 67 golpes (-3), producto de cuatro birdies (hoyo 4, 7, 10 y 15) y un bogey (hoyo 8) para acumular un total de 198, 12 menos que el par de la cancha Tour del club bahiense.

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Detrás del puntero quedaron a un golpe Franco Romero y Nelson Ledesma (-11). En el cuarto lugar está Aram Yenidjeian (-10) y quintos son Andrés Gallegos y Mauro Báez (-8).

“Fue otra ronda trabajada, donde tuve que tener paciencia y esperar mis chances. Pegué muy bien desde el tee de salida y eso hizo que tuviera buenas oportunidades de birdie, pero no estuve muy fino con el putt”, dijo Bauni, oriundo de Pinamar y de 40 años.

Entre sus perseguidores, Romero viene sosteniendo una gran regularidad y sus tarjetas así lo demuestran: 67, 66 y 66 para cosechar 199 (-11). Y Ledesma, hermano del campeón del Norpatagónico en tiene una mano prodigiosa que le permite reponerse rápido ante cualquier error. De hecho, ayer subsanó inmediatamente el bogey en el 17 con un birdie en el 18 para cerrar con 68 (-2) y así también quedar a uno del líder.

Toto quedó 12º

El mejor de los bahienses continúa siendo Tomás Ontivero, quien cerró la tercera jornada con 71 golpes (dos birdies y tres bogeys) para sumar 208 (-2) y quedar en el puesto 12º de las posiciones.

Junto a él figura el suarense Julián Etulain, quiem finalizó con par de cancha.

Por su parte, el bahiense Miguel Angel Carballo transitó su mejor programación con 67 golpes, producto de 5 birdies y dos bogeys. De esta manera, figura 16º con 209.

Giménez Quiroga domina en Scratch

Pese a no tener su mejor jornada, el necochense Gonzalo Giménez Quiroga llega a la última programación como único líder entre los aficionados con 209 golpes.

Giménez Quiroga tuvo una vuelta con 72 golpes (+2), pero aprovechó que Augusto Oliva (Nordelta) terminó con +3. El que se prendió en la disputa por el título es el cordobés Gonzalo Oliva Pinto, quien presentó una tarjeta con 68 golpes y también quedó con 210.