Villa Mitre no pudo sostener la ventaja y quedó eliminado ante Quilmes en suplementario

Villa Mitre cayó esta noche ante Quilmes, en suplementario, y quedó eliminado de la Liga Argentina de Básquetbol, tras perder la serie de Reclasificación por 3 a 1.

El tricolor cedió en su cancha por 94 a 87, tras igualar en 77 en el tiempo regular del cuarto juego de la llave.

La Villa, que llegó a ganar por 16 promediando el tercer cuarto, perdió el tiempo extra por 23 a 10 y se despidió de la temporada tras ceder en los dos partidos de la serie en Bahía, donde no logró hacerse fuerte en todo el torneo.

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El equipo de nuestra ciudad tuvo como máximo anotador a Fabián Sahdi, quien sumó 26 puntos (con 6 de 10 en triples). Además, Franco Pennacchiotti aportó 19 unidades y bajó 14 rebotes.

En el representante marplatense, el goleador fue Juan Esteban De la Fuente, héroe del juego 3 hacía unas horas, y quien hoy terminó con 21 puntos.

Juane sumó 15 unidades en el segundo tiempo y fue la principal vía de gol de su equipo, pese a que salió por cinco foules cuando restaban 2m34s para que finalice el tiempo regular.

*El desarrollo

Villa Mitre debió reponerse de un mal comienzo de juego, luego de que Quilmes ingresara mejor pisado con De Miguel activo y escurridizo, siendo clave para que la visita tomara la primera ventaja de la noche: 5 a 0 y 9 a 3.

Aunque con un juego algo forzado adelante, la Villa empezó a sumar principalmente de la mano de Fabián Sahdi, quien anotó 3 de 3 en triples y empató el juego en 9.

Fue esa vía la que fue metiendo al equipo bahiense en juego, encontrando la solución a un comienzo algo deslucido (tuvo 7 pérdidas en el primer cuarto) y en el que fue entrando en ritmo de a poco.

Lo mismo sucedió con el trámite, que lentamente fue levantando temperatura, dejando al descubierto todo lo que había en juego.

En ese contexto, el juego se volvió cortado y los foules empezaron a condicionar a algunos elementos clave. Porque Pennacchiotti de un lado y De la Fuente del otro tuvieron que descansar un rato para no llegar rápidamente a la tercera personal.

En esa rotación, Sebastián Ginóbili mandó por primera vez en la serie a Federico Harina, quien había estado afuera desde el último partido de la fase regular por una lesión muscular en su gemelo derecho. Tan es así, que ayer le confirmó a La Nueva. que hoy no iba a poder estar.

No obstante, el tirador saltó a la cancha faltando 56 segundos para el cierre del primer parcial, casi como un deseo personal de querer ayudar al equipo desde adentro, ya que se lo vio visiblemente disminuido desde lo físico. Su estadía se estiró tres minutos más en el segundo periodo, en el que sólo logró tomar un lanzamiento de tres (lo falló) y no pudo mostrar su mejor versión atrás.

Así las cosas, Quilmes se llevó el primer cuarto por 23 a 20 y, tal como sucediera el miércoles, Villa Mitre debió remar de atrás la noche.

El segundo cuarto fue parejo y tuvo varios momentos calientes, típicos de un partido de este calibre.

En principio, la Villa se las ingenió atrás para no dejar crecer a los anotadores de Quilmes, sobre todo anulando el juego 1vs1 de De la Fuente, que -hasta aquí- fue menos gravitante que en el juego 4.

Mientras que adelante fue encontrando distintas variantes para sumar y ya no sufrió tantas pérdidas. Y aunque le volvió a costar el zarpazo para pasar definitivamente al frente y tomar las riendas del juego, tuvo dos momentos clave, en el tanteador y en lo anímico. Al menos en el efecto inmediato.

El primero se dio promediando el parcial, cuando Moore sumaba adelante para la visita, el local respondió con una volcada a dos manos de Alem, que arrancó en el otro costado con un tapón de Iglesias. Esto levantó al público y frenó al Cervecero, que a esta altura ganaba 35 a 33, en un clima caliente.

Y el otro momento importante fue el triple de Emilio Giménez, tras una buena jugada colectiva, con el que Villa Mitre cerró el cuarto y se fue al descanso largo ganando por 3: 45 a 42 y con sensaciones positivas.

Todo estaba por verse...

El comienzo del tercer cuarto fue ideal para Villa Mitre, porque estiró el buen cierre anterior y mostró, muy posiblemente, su mejor versión en toda la serie.

Con un doble de Pennacchiotti, más bombas de Sahdi y Giménez, el equipo bahiense marcó rápidamente la cancha. Mientras Quilmes se mostró errático y sin fluidez adelante.

Ese buen pasaje se siguió estirando para los dirigidos por Sebastián Ginóbili, porque el goleo le llegó además como producto del buen juego y con el tiro de tres como principal arma.

Sahdi sumó su sexta bomba de la noche (¡en 7 intentos!) y después Alem y Tambuccí aportaron las suyas. Hasta ahí, el dueño de casa llevaba 11 de 22 en triples y 11 de 16 en dobles.

Así las cosas llegó a tomar la máxima de la noche y de la serie y pasó a ganar por 16: 62 a 46.

Todo fluía para el tricolor, que disfrutaba de su mejor momento.

No obstante, Quilmes apostó a una jugada arriesgada y ganó. Es que pese a la gran noche de Villa Mitre en el tiro exterior, el cervecero apostó a una defensa zonal para nublar a la Villa. Con eso, frenó el envión y empezó a sumar adelante.

En ataque, la levantada visitante llegó de la mano de Juan Esteban De la Fuente, quien junto al aporte de Morre comandó al equipo, para estampar un parcial de 12 a 3 para achicar la diferencia a 7 entrando al último cuarto.

Eso se extendió en el cuarto periodo, con otro triple y también un doble de Juane, quien anotó 15 puntos en el segundo tiempo.

Mientras el dueño de casa pagaba caro su falta de eficacia en la línea (llegó a tirar 7 de 21), Quilmes achicó a 2 (71 a 69) y volvió a llevar el juego al doble por doble, borrando todo tipo de diferencia y dejando un juego mucho más parecido a los dos anteriores.

Así las cosas, Villa Mitre tomó algo de luz con 4 aciertos en fila de Pennacchiotti en la línea, quien venía de meter 2 de 8 y metió 4 de 4.

No obstante, Quilmes reaccionó con un doble de Alderete y un foul más gol de De la Fuente, que era definitivamente el abanderado de la remontada.

Aunque en ese ir y venir frenético y mientras y el clima seguía creciendo dentro y fuera de la cancha, el marplatense llegó a la quinta falta tras penetrar y cometer foul ofensivo.

Ya sin su carta principal de gol y con el partido igualado en 77, a falta de pocos más de dos minutos, los dos se llenaron de imprecisiones tomaron decisiones apresuradas y no sumaron más puntos.

Villa Mitre tomó un par de tiros apurado de triple y no encontró fluidez para sumar.

De hecho, tuvo la última, reponiendo con 18 segundos y el partido igualada. Tras una sucesión de pases, Ignacio Alem tuvo la última con un tiro de tres, pero falló y todo siguió en el suplementario.

El tiempo extra tuvo un actor principal y, ciertamente, inesperado.

Porque Villa Mitre empezó sumando en la línea con Sahdi (2 de 2) y Pennacchiotti (1 de 2), pero el cierre de partido tuvo una figura y fue Valentín Costa.

El base visitante anotó un triple, un doble y aportó un robo, todo en un abrir cerrar de ojos. A eso se le sumaron un par de ataques sin anotar de la Villa y el triple de De Miguel estampó un parcial de 10 a 5 en favor de Quilmes, que tomó ventaja de 5 (87 a 82) con 1m15s por jugar.

El dueño de casa descontó con tres aciertos de la línea de Sahdi, que achicó a 2: 87 a 85, con 1m13s en el reloj.

Sucesivamente, llegó una jugada clave en el partido. Porque Alderete sumó un triple y en simultáneo, los árbitros pitaron falta (la jugada fue revisada en el video) y Ríos sumó un simple desde la línea.

Esa "doble" jugada, le dio ventaja de 6 a Quilmes (91 a 85) con 50 segundos en el reloj y ya la Villa nunca pudo recortar.

Finalmente, el juego se le fue escurriendo de las manos a Villa Mitre y, también, una irregular temporada.