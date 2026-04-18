Arrestaron a un hombre por intentar robar un medidor de gas

Un hombre fue arrestado anoche por la policía acusado de intentar sustraer elementos del medidor de gas de un domicilio ubicado en la zona del barrio Kilómetro Cinco, informaron fuentes oficiales.

Desde el Comando de Patrulla indicaron que el hecho se produjo alrededor de las 23 horas, en el sector de Entre Ríos al 800, donde los efectivos concurrieron tras un aviso alertando acerca de lo que estaba sucediendo.

En el sitio aprehendieron a Jonatan Salas, de 39 años de edad, quien, según explicaron, pretendía retirar el elemento del inmueble.

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A partir del riesgo generado con el accionar se le dio intervención a personal de Defensa Civil, bomberos y una cuadrilla de Camuzzi, que cortó el suministro por cuestiones de seguridad.

Salas fue trasladado a la comisaría Segunda, donde se iniciaron actuaciones por el delito de tentativa de robo.

Cabe recordar que el último miércoles se produjo un incendio en una vivienda de calle Las Heras al 600 cuando pretendieron sustraer flexibles del medidor de la propiedad.

La empresa proveedora del servicio alertó sobre esta situación, los peligros que provocan y la necesidad de denunciar cualquier situación extraña.

Camuzzi mencionó que se trata de "una práctica delictiva que, además de estar penada por la ley, implica un altísimo riesgo para la seguridad de las personas".