Arrestado por sustraer mercadería del depósito de una distribuidora

Un hombre fue arrestado anoche en un sector del barrio San Martín luego de intentar sustraer mercadería del depósito de una distribuidora de alimentos, informaron fuentes oficiales.

Desde el Comando de Patrulla mencionaron que el procedimiento se produjo minutos después de las 21, en la zona de Villarino y Falcón, donde tras un llamado al 911 aprehendieron a Franco Mellado, de 25 años.

Explicaron que el joven fue detectado por las cámaras de seguridad en el interior del predio, al que habría accedido tras escalar un paredón perimetral.

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Agregaron que luego de tomar los elementos y guardarlos en dos bolsas de residuos, el individuo arrojó los elementos hacia el sector de las vías del ferrocarril.

Los policías que concurrieron al lugar lograron interceptar al sospechoso y secuestrar una importante cantidad de elementos.

Mellado fue derivado a la seccional Primera, donde, con intervención de la UFIJ N° 15, se iniciaron actuaciones por el delito de tentativa de hurto agravado.