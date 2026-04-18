Buscan a un hombre de 32 años desaparecido desde marzo

El caso es reincidente, ya que el hombre habría protagonizado situaciones similares con anterioridad

Un hombre de 32 años es intensamente buscado luego de que su madre denunciara su desaparición. Se trata de Rolando Yonathan Alejandro Sánchez Cabello, quien se retiró el 18 de marzo de su domicilio ubicado en Araucanos al 400 y aún no regresó.

Según consta en la denuncia, la última comunicación con su hijo ocurrió hace tres días, cuando habría manifestado encontrarse en Salta Capital.

Sánchez Cabello es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene tez trigueña, cabello corto y barba. Además, se indicó que se encuentra bajo tratamiento de salud mental, lo que genera mayor preocupación en su entorno familiar.

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Las autoridades señalaron que posee teléfono celular. También se informó que el caso es reincidente, ya que el hombre habría protagonizado situaciones similares con anterioridad.

La investigación se encuentra a cargo de la UFIJ N° 20 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, mientras que interviene personal de la comisaría Cuarta.

Ante cualquier información, se solicita a la comunidad comunicarse con la dependencia policial más cercana.