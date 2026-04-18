Laprida: un hombre perdió la vida por un choque en la ruta 51

Una persona perdió la vida ayer en un choque ocurrido en un tramo de la ruta 51, en cercanías de Laprida.

El siniestro se produjo alrededor de las 18:30, en el kilómetro 563 (la zona es conocida como Paraje "Los Pitufos"), cuando por causas que se tratan de establecer colisionó un rodado maca Jeep, conducido por Valter Ernesto Kanitz (34), quien era acompañado por Amanda y Ariane Giovanaz, todos ellos de nacionalidad brasileña, y una Ford F100, guiada por Gerardo Abel Amarillo (53), con domicilio en Laprida.

Producto del impacto, este último sufrió lesiones que determinaron su fallecimiento en el lugar.

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Las otras tres personas sufrieron traumatismos y fueron derivadas al Hospital Municipal lapridense.

Voceros señalaron que el choque se produjo en un sector de recta y en momento en que estaba precipitando en la zona.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios y personal policial. (Laprida Web)