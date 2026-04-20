Doble alerta amarilla y naranja por lluvias para Bahía Blanca y el Sudoeste Bonaerense

Una doble alerta amarilla y naranja por lluvias emitió el Servicio Meteorológico Nacional para Bahía Blanca y gran parte del Sudoeste Bonaerense.

Las advertencias se extienden entre la madrugada y la tarde del martes en toda la región.

La alerta amarilla comprende la costa de los distritos de Villarino, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso y Coronel Dorrego, entre las 6 y las 18 del martes. También incluye los territorios de Adolfo Alsina y Guaminí, además del noreste pampeano.

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En este caso, se indica que "el área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad".

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, los cuales podrían ser superados localmente. Dentro de estas áreas de precipitación se darán también tormentas embebidas, y no se descarta la caída puntual de granizo", se explicó.

En tanto, la alerta naranja comprende el oeste de Patagones y de Villarino, el norte de Bahía Blanca y Coronel Dorrego, los distritos de Puan, Saavedra, Coronel Suárez y Coronel Pringles.

"El área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, los cuales podrían ser superados localmente", remarcó el SMN.

Por esta razón, se emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran seguir las instrucciones de las autoridades locales; salir solo si es necesario; no sacar la basura; limpiar desagües y sumideros; alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.

También se pide conducir con precaución; cortar el suministro eléctrico si ingresa agua; no acercarse a cables, postes o carteles con electricidad, y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna, además de cargar los celulares con anticipación.