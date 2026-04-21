Un sector de Bahía Blanca estará sin agua por trabajos sobre la red

Una parte de Bahía Blanca estará sin agua este miércoles 22, por trabajos que se realizarán sobre la red.

Según se informó desde ABSA, una empresa ajena al servicio realizará trabajos sobre una cañería de la red de agua en la intersección de las calles Haití y Salinas Chicas.

Mientras duren las tareas, que forman parte de una obra de extensión de la red, se afectará con falta de agua los barrios Luz y Fuerza y 12 de Octubre.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua a su alcance y priorizar su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales.

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Desde ABSA se recordó que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con la línea telefónica de asistencia técnica 0800-999-2272, y también sus redes sociales en Facebook y Telegram.