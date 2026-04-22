FISA 2026: desde la Corporación hicieron un llamado a los comerciantes de la ciudad

Se realizó esta mañana la presentación de la FISA 2026 en el Palacio Municipal, con la presencia del titular del ejecutivo municipal, Federico Susbielles, el presidente de la Corporación de Comercio, Industria y Servicios, Jorge Bonacorsi y el Gerente del Puerto de Bahía Blanca, Juan Francisco Linares.

En este 2026, el clásico evento se realizará entre el 20 y 23 de noviembre, con el objetivo de potenciar y fomentar las inversiones y el comercio en la ciudad:

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"Sin lugar a dudas va a ser una edición especial de la FISA, que se enmarca en un momento de la ciudad en el que ha demostrado resiliencia, coraje e integridad para sobreponerse a momentos complejos y a través de un inmenso esfuerzo de su comunidad y sus comerciantes, emprendedores y grandes empresas".

"Creo que este año se va a reflejar más que nunca esto que estoy diciendo, mostrando que Bahía Blanca es una ciudad muy especial, con comerciantes que sin lugar a dudas, están generando noticias muy positivas para los bahienses, como las grandes inversiones que están llegando y que van a generar trabajo, movimiento económico y actividad. La FISA es la vidriera de todo eso", señaló Susbielles.

"Queremos que sea una fiesta de todo el sector productivo de la ciudad y un evento pensado para toda la comunidad, una forma de homenajear a nuestra ciudadanía que seguramente se van a sumar en gran número como hacen año a año", indicó.

Por su parte, Jorge Bonacorsi, indicó que este es un llamamiento para que se vayan incorporando la mayor cantidad de comercios, emprendedores y empresas para participar desde el 20 al 23 de Noviembre en el complejo de la Corporación:

"Los comerciantes, como toda la ciudad, ha mostrado esta capacidad de resiliencia y este evento es para ellos. Contamos con la participación del Municipio y el Puerto de Bahía Blanca y hacemos un llamamiento a todas las empresas para que participen, porque de alguna manera, lo que queremos desde la FISA es mostrar a la región y al país, lo que somos capaces los bahienses, pero para eso, necesitamos de la colaboración y la participación de cada uno de los comerciantes, no importa su tamaño, para que el mensaje se escuche más alto y fuerte que nunca", indicó el dirigente.

Por otro lado, Juan Francisco Linares, en nombre del Puerto de Bahía Blanca refirió: "Es un orgullo y una alegría gigante poder acompañar a la Corporación en una nueva edición de la FISA, que es un fiel reflejo del potencial que demuestra día a día la ciudad, en cuanto al comercio, los servicios y la industria. Desde el lugar que nos toca vamos a reforzar el acompañamiento y el apoyo que históricamente hacemos desde el Consorcio de Gestión del Puerto.

Impronta local como principal característica

El intendente escucha atentamente a Jorge Bonacorsi

Para esta edición, se realizarán espectáculos y se convocará a artistas de la ciudad para fomentar la cultura y los talentos nativos. El acompañamiento del Instituto Cultural y de los Organismos Artísticos del Sur, estarán presentes junto a otras manifestaciones culturales de Bahía Blanca:

"Demostramos hace poco, con la Noche del Centro, que con una Plaza Viva, con espectáculos locales la convocatoria responde de gran manera. Va a ser una FISA con muchos artistas locales, todas la bandas de la ciudad de relieve van a estar presentes, el Municipio con todo el Instituto Cultural va a estar trabajando para que todas la alternativas infantiles con su programa Pla Pla estén en el lugar y estamos dialogando con los OAS para que se sumen a esta convocatoria". finalizó Susbielles.

"Queremos potenciar la cultura local, hace años se presentaron en la FISA Abel Pintos y Radagast, cuando comenzaban sus carreras y eso es un indicador del talento que tenemos a disposición en nuestra ciudad y la FISA es el lugar indicado para que puedan demostrar, toda su capacidad y talento", finalizó Bonacorsi.