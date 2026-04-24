Villa Rosas: tres detenidos tras destrozar una heladería y herir a un empleado

Tres hombres fueron aprehendidos esta tarde luego de protagonizar un ataque vandálico y una brutal agresión en la sucursal de una heladería ubicada en el barrio Villa Rosas. El hecho dejó importantes daños materiales y a un empleado con heridas cortantes.

El episodio se registró alrededor de las 14 en el local ubicado en avenida Arias al 2100. Según fuentes policiales, los tres sujetos ingresaron al local con el propósito de realizar venta ambulante. Ante la negativa del personal, la situación escaló rápidamente: los individuos pasaron de las palabras a la acción, desatando una verdadera "lluvia de destrozos" tanto en el interior como en el exterior del comercio.

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El saldo de los daños fue total: vidrieras estalladas, computadoras y cajas registradoras inutilizadas, heladeras golpeadas y gran cantidad de mercadería perdida.

No conformes con el daño material, los atacantes centraron su furia en un empleado de 31 años. Tras proferir amenazas de muerte, los delincuentes comenzaron a arrojarle trozos de vidrio de los ventanales que minutos antes habían roto. Como consecuencia del ataque, el trabajador sufrió diversas lesiones cortantes.

Gracias a un operativo cerrojo en las inmediaciones y al seguimiento realizado a través de las cámaras del CEUM, la policía logró localizar y detener a los sospechosos en distintos puntos cercanos al lugar del hecho.

Los aprehendidos fueron identificados como Luciano Joaquín Acosta, Diego Ezequiel Chasman y Jonatan Ayrton Selva Andrade.

Los tres fueron trasladados a la comisaría Sexta, donde quedaron a disposición de la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca. La causa fue caratulada inicialmente como: "lesiones, daño, amenazas y resistencia a la autoridad".