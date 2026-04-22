Pidieron nuevas penas para el abuelo que mató a su nieto de cinco tiros

Domingo Verna podría recibir una atenuación de su pena a 4 años de prisión.

La fiscalía, la defensa y el particular damnificado solicitaron nuevas penas contra Domingo Faustino Verna, condenado por matar a tiros a su nieto en un sector del barrio Bahía Blanca en 2022, que son menores que la condena original de 4 años de prisión.

Es que el Tribunal de Casación Penal bonaerense había planteado la morigeración de la sanción al imputado, al valorar como atenuante de su conducta la disminución de la capacidad de comprensión de la criminalidad del acto, según determinó un peritaje psiquiátrico.

Durante la audiencia de mensura el abogado Ignacio Yazyi, quien asesora a la madre del joven asesinado, pidió que la condena al octogenario con arresto domiciliario baje a 3 años y medio.

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Este monto de pena es el mismo que sugirió el juez Ricardo Borinsky, integrante de la Sala III de Casación, cuando el cuerpo judicial ratificó la sentencia condenatoria del jurado popular.

"Nuestro pedido está fundado en la pena planteada por el juez Borinsky, que la considera justa", explicó Yazyi.

Por su parte el fiscal de homicidios, Jorge Viego, solicitó que la pena se reduzca a 3 años de prisión, al igual que los defensores del imputado, Ariel Zara y Juan Sebastián González.

En marzo el máximo órgano revisor de la provincia de Buenos Aires había confirmado el veredicto de culpabilidad emitido en un juicio por jurados contra el acusado de homicidio agravado por el vínculo y el uso de arma de fuego, cometido con exceso en la legítima defensa, en perjuicio de Brian Alexis Verna Batalla (29).

Pena y modalidad

El próximo lunes se conocerán la sanción definitiva contra Verna y la modalidad de cumplimiento de la pena, que fijará el juez Hugo de Rosa, del Tribunal en lo Criminal Nº 1 bahiense.

Cualquiera sea el castigo final a Verna, se estima que, por su edad (mayor de 70 años), lo cumpliría bajo prisión domiciliaria.

El hecho, de gran repercusión nacional y hasta internacional se registró la tarde del 13 de junio de 2022, frente a la casa del abuelo, en Jauretche al 2700, esquina Pasaje Juan Carlos Cobián de nuestra ciudad.

En medio de una relación desgastada y en circunstancias en que su nieto intentaba ingresar a patadas al garaje, Domingo Verna salió con un revólver calibre 32 y le disparó al joven 5 veces a quemarropa, causándole la muerte.