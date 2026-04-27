Malvinas y la identidad nacional: el Café Miravalles fue sede de una charla-debate

El Café Miravalles fue escenario este sábado de una nueva edición del ciclo cultural “Un vermut con la historia”, en la que se desarrolló una charla-debate sobre Malvinas y la identidad nacional.

La actividad, organizada por el ciclo “Bahía Blanca No Olvida” bajo la dirección de José Valle, convocó a vecinos, autoridades y referentes culturales para abordar la temática desde una perspectiva social e histórica.

La jornada incluyó el descubrimiento de una placa alegórica realizada por el fileteador Sergio Grasso. Además, la cantante Gaby interpretó el tema “A Daniel, un chico de la guerra”.

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El espacio de diálogo fue coordinado por el historiador César Puliafito y contó con la participación de los veteranos de guerra Guillermo De La Fuente, Alejandro Meringer y Diego Friedrich. El encuentro se desarrolló en formato abierto, con intercambio entre los disertantes y el público.

Durante la actividad también hubo intervenciones artísticas. Guillermo De La Fuente se presentó junto a su hijo David, mientras que la poeta Celina Costa compartió una obra dedicada a los excombatientes.

El cierre estuvo a cargo de las cantantes Dai Redolfi y Cristina Marinissen, con un repertorio vinculado a la música popular argentina.

Del encuentro participaron autoridades municipales, entre ellas el director de la Agencia de Innovación, Matías Italiano; la titular de Turismo, Karina Sánchez; la concejal Lucía Martínez Zara y Nicolás Bartolozzi, de la Delegación Centro.