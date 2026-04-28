Bahía Limpia: habrá sanciones económicas para quienes generen basureros a cielo abierto

El Municipio de Bahía Blanca presentó esta mañana el programa "Bahía Limpia", una iniciativa que incluye la incorporación de nuevo material rodante y una fuerte inversión destinada a erradicar los basurales a cielo abierto.

Del acto participaron el intendente Federico Susbielles; la secretaria de Gobierno, Florencia Molini; el juez de Faltas, Carlos Salgado; el secretario de Delegaciones, Ignacio Caspe; el subsecretario de Ambiente, Emiliano Logiaco; el director de la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata, Martín Pacheco; el director de la Agencia de Participación, Emanuel Echeveste; y la directora de Descentralización, Giuliana Gottau.

"Desde el inicio de la gestión teníamos registrados en la ciudad de Bahía Blanca más de 200 basurales a cielo abierto. Hemos logrado intervenir en más de la mitad y, además, en 2025 enfrentamos una situación excepcional: la inundación cuadruplicó la cantidad de residuos respecto de un año normal", señaló Molini.

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"Lo hecho hasta ahora claramente no alcanza. Por eso es necesario planificar y redoblar los esfuerzos. Es fundamental impulsar una fuerte inversión, como la que presentamos hoy con este equipamiento y con el que se incorporará a lo largo del año, que nos permitirá abordar esta problemática de manera integral", remarcó.

El Municipio adquirió 10 camiones con una inversión de 350 millones de pesos. A esto se suma el aporte de SAPEM Ambiental, que destinó más de 1800 millones para renovar la flota con ocho nuevas unidades y optimizar el sistema de recolección de residuos. Además, está prevista la compra de 10 bateas y un camión roll off, con un presupuesto conjunto superior a los 900 millones de pesos.

El abordaje de los basurales a cielo abierto será uno de los ejes centrales del programa. Para ello, se habilitará una línea de WhatsApp para denuncias, que se complementará con el control del Centro Único de Monitoreo, con el objetivo de identificar a quienes arrojen residuos en lugares prohibidos. Las sanciones previstas van desde los 800 mil hasta los 80 millones de pesos, de acuerdo con lo establecido en las ordenanzas vigentes.

"Vamos a trabajar de forma mancomunada con los vecinos. En primer lugar, facilitando canales de comunicación para la correcta disposición de residuos de gran porte, que muchas veces se descartan de manera inadecuada o en lugares no habilitados", señaló Susbielles.

"Se pondrá a disposición esta herramienta para que los vecinos puedan denunciar, a través de WhatsApp, a quienes no cumplan con su responsabilidad cívica y dispongan los residuos en lugares, horarios o formas inadecuadas. Vamos a trabajar con el Tribunal de Faltas para hacer cumplir la normativa vigente y también junto al Concejo Deliberante para endurecer las sanciones contra quienes incumplen estas disposiciones", enfatizó el jefe comunal.

En cuanto a la coordinación entre las áreas y las denuncias de los vecinos, se podrá identificar a los responsables mediante la presentación de pruebas a través de los distintos canales, que luego serán contrastadas con las imágenes captadas por el CeUM. A partir de allí, se determinarán las sanciones correspondientes.

"El marco normativo establece sanciones en módulos, vinculados al salario mínimo municipal. Se trata de multas que rondan entre los 800 mil y los 80 millones de pesos, según la gravedad del daño, las reincidencias y los riesgos que genere la conducta", explicó Salgado.

Por último, el jefe comunal destacó el compromiso de los vecinos, que ya comenzaron a realizar denuncias, y subrayó que esta herramienta permitirá avanzar en la erradicación definitiva de los basurales, con sanciones ejemplares y mayores facilidades para la correcta disposición de residuos, a partir de la inversión en infraestructura para las delegaciones.

"Hay basurales a cielo abierto en la ciudad que, en los primeros tres meses del año, hemos limpiado más de 30 veces. Ese movimiento implica un costo económico que obliga a desviar recursos de otros sectores, generando un gasto innecesario que podría evitarse si se cumpliera con lo establecido", dijo.

"Es injusto que algunos irresponsables generen esta disposición indebida de residuos y que el costo lo terminen pagando el resto de los vecinos, con un deterioro general de la inversión que el Municipio debe destinar a otros ámbitos. Por eso vamos a fortalecer las sanciones y también a trabajar con el Concejo para flexibilizar los mecanismos de prueba, de modo de avanzar en una línea que creemos es un reclamo claro de la ciudadanía en estos tiempos", concluyó.