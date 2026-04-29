LBB Oro: la moneda estaba en el aire y fue para Olimpo, que volvió al triunfo y bajó a Pueyrredón

Marino busca el pase ante la marca de Agulló y la cortina de Bodach, seguido por Dulsan. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

En un cierre lleno de tensión y dramatismo, Olimpo venció esta noche a Pueyrredón en el partido que abrió la séptima fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, Rubén Fillottrani, que continuará este jueves (ver abajo).

El aurinegro se impuso por 76 a 74 en el Norberto Tomás, volvió al triunfo luego de tres caídas y le cortó una racha de cuatro triunfos en fila a su rival.

Aunque el dueño de casa llegó algo mejor al final, algunas imprecisiones y el ida y vuelta frenético de los últimos segundos dejaron un cierre incierto y que pudo ser para cualquiera.

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Carci frena la carrera ante la marca de Michelli.

Para edificar su tercera victoria en el torneo, Olimpo tuvo como goleador a Tomás Del Sol, quien finalizó con 19 puntos. Seguido por Francisco Michelli, con 16, y Agustín Marino con 15, quien fue el actor principal en la definición.

Pueyrredón, en tanto, se apoyó fundamentalmente en Nicolás Renzi, quien aportó 19 unidades. También hubo 11 de Damián Carci y 10 de Fernando Alfonso.

*El desarrollo

Luego de un comienzo efectivo de ambos, arrancando con un 9 a 9, fue Pueyrredón el que tomó la primera luz de la noche.

Al buen inicio de Nicolás Renzi (marcó 7 de los 11 primeros puntos del juego), se le sumó un buen ingreso de la segunda rotación, con anotaciones de Echarri, Pisani y Carci, para que la visita tome algo de aire.

Entre ese arranque y promediando el segundo parcial, el equipo dirigido por Ariel Ugolini escapó 9 (28 a 19), gracias a un parcial de 17 a 15, con distintas vías de gol y aprovechando las ventajas que le daba las rotaciones ofensivas.

No obstante, esa diferencia no se traducía en dominio, porque Olimpo siempre se las ingenió para volver al juego y no permitir que la diferencia fuera más significativa.

Sobre todo, el aurinegro capitalizó las transiciones rápidas para lastimar y con Del Sol como bandera ofensiva, más el aporte de Diel y Marizcurrena, se puso a 3 (33 a 30) mientras el primer tiempo se iba.

Pisani intenta tirar entre los brazos de Michelli.

Ese buen momento de Olimpo se trasladó a la segunda mitad y con Michelli otra vez encendido siguió lastimando en el amanecer del tercer cuarto.

De a poco, el local fue creciendo en confianza y empezó a encontrar diferentes variantes para crecer adelante, mientras Pueyrredón se apoyaba básicamente en Renzi y Carci, quienes comandaban la ofensiva, muchas veces desde el juego individual.

A aquel buen comienzo de Michelli, el aurinegro le sumó buenas apariciones de Marizcurrena (volvió hoy) y un par de caídas al cesto de Bodach, que transformó en puntos y así armo un parcial más que favorable, ganándolo por 26 a 17, lo que le permitió entrar al último chico arriba por 3 (59 a 56).

Luego de que ambos estuvieran casi tres minutos sin anotar, Marizcurrena abrió el tanteador del cuarto parcial con un triple y Olimpo pasó a ganar por 6, distancia que mantuvo hasta promediar el periodo.

En ese momento, Ugolini mandó a los suyos a presionar y por primera vez en la noche la visita empezó a marcar en zona.

El cambio de estrategia surtió efecto, porque Olimpo estuvo tres ataque sin anotar y Pueyrredón sumó cuando pudo y con un triple de Alfonso y luego un acierto de Agulló se acercó a 1 (68 a 67).

Pérez Pavón se queda con la pelota ante Marino y Renzi.

La racha enfrente la cortó Agustín Marino con dos bombazos y se transformó en el protagonista del cierre.

El alero de Olimpo aprovechó su largo rango de tiro y escapó de la defensa zonal, haciendo que la diferencia se estirara a 7 y luego Del Sol la amplió a 9 (76 a 67), con poco más de un minuto por jugar.

Todo parecía indicar que el equipo conducido por Ezequiel Zani había quebrado el juego, por la diferencia en el marcador y por lo que significaba desde lo anímico haberle anulado la zona su rival.

No obstante, Purre no se dio por vencido y primero achicó a tres con otro triple Alfonso, que puso el 76 a 73 con 1m10s por jugar.

Luego, entre la defensa propia y algunos errores de manejo de Olimpo, provocó tres pérdidas sin que el aurinegro pase mitad de cancha y castigó enseguida.

Del Sol tira suspendido ante Pérez Pavón y Agulló.

Bodach le juega en las alturas a Dulsan.

Así las cosas, en el último recupero Renzi acortó a dos unidades (76 a 74) con 37 segundos en el luminoso.

Olimpo repuso y consumió la cuenta hasta los 14s6, que llegó un foul de Baeza a Del Sol, quien hizo reponer al aurinegro de costado. Al regresar al juego, Michelli la perdió al pisar línea y Pueyrredón, que perdía por dos (76 a 74), pasó a tener la bola.

Enfrente, el auriazul repuso con 12s50 y Alfonso ensayó un triple que no tocó aro, aún con 2s9 por jugar.

Pero había más, porque Renzi cortó a Marino con foul y lo mandó a la línea. Agustín erró los dos y le dejó una vida más a Pueyrredón, que intentó la heroica dos veces.

Primero repuso de fondo 1s30 y luego del costado -la pelota se fue por el lateral tras un intento de pase largo de Renzi- con apenas 5 décimas en el reloj.

Lo cierto es que no hubo tiempo para más y Olimpo se quedó con el triunfo en un cierre lleno de tensión y volvió al triunfo luego de tres derrotas en fila.

La síntesis:

Olimpo (76): T. Del Sol (19), F. Michelli (16), A. Marino (15), S. Kucan, A. Bodach (8), fi; G. Marizcurrena (14), A. Diel (4), M. Hait y L. Mattioli. DT: Ezequiel Zani.

Pueyrredón (74): F. Alfonso (10), P. Pérez Pavón (5), N. Renzi (19), N. Dulsan (4), A. Agulló (7) fi; M. Echarri (7), D. Carci (11), L. Baeza (4) y Gino Pisani (7). DT: Ariel Ugolini.

Cuartos: Olimpo, 17-21; 33-39 y 59-56.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Arcas y Juan Agustín Matías.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Esta noche

La fecha se completará este jueves, con Bahiense del Norte-Liniers, Estrella-Estudiantes, Barrio Hospital-Villa Mitre, Independiente-Napostá y L.N. Alem-Pacífico.

Posiciones

Así se ubican:

1º) Napostá (5-1), 11 puntos

1º) Pueyrredón (4-3), 11 (*)

3º) Estrella (4-2), 10

3º) Bahiense (4-2), 10

3º) Estudiantes (4-2), 10

3º) Olimpo, (3-4), 10 (*)

7º) Villa Mitre (3-3), 9

7º) Liniers (3-3), 9

9º) Pacífico (2-4), 8

9º) Independiente (2-4), 8

9º) Barrio Hospital (2-4), 8

12º) L.N. Alem (1-5), 7

(*) Tienen un partido más.