Acuerdan nuevos aumentos para trabajadoras de casas particulares

El Ministerio de Capital Humano anunció este jueves un nuevo acuerdo salarial para el personal de casas particulares, tras una reunión plenaria de la comisión del sector en la que participaron representantes de trabajadoras y empleadores.

Según el comunicado oficial, se establecieron incrementos acumulativos sobre los salarios mínimos del 1,8% para abril, 1,6% para mayo, 1,5% para junio y 1,4% para julio de 2026. Además, se dispuso la incorporación progresiva de sumas no remunerativas: el 50% correspondiente a marzo se integrará en abril, mientras que el restante se sumará en julio.

El acuerdo también incluye la actualización del adicional por zona desfavorable, que fue fijado en un 31% sobre los salarios mínimos de todas las categorías, con vigencia a partir del 1 de abril.

Desde la cartera que conduce el área laboral remarcaron que los salarios pactados constituyen los mínimos legales y se enmarcan en el concepto de “salario dinámico”, lo que habilita a las partes a negociar mejoras por encima de esos valores.

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Por último, se definió convocar a una nueva reunión de la comisión en julio, con el objetivo de continuar evaluando la evolución de los ingresos del sector en un contexto de alta sensibilidad económica. En ese sentido, la cartera de Sandra Pettovello reafirmó su compromiso con la negociación colectiva como herramienta central para la actualización de las condiciones laborales. (con información de NA)