Establecen nuevos límites para los puentes en la ruta nacional 3 en el acceso a Bahía

Vialidad Nacional actualizó las limitaciones de peso y los esquemas de circulación para los puentes ubicados en el kilómetro 692 de la ruta nacional 3, sobre el canal Maldonado, una disposición que afectará mayormente al tránsito pesado.

La medida, que ya se encuentra en funcionamiento, responde a la necesidad de garantizar la seguridad vial y preservar la integridad de la infraestructura. Las nuevas disposiciones establecen límites diferenciados según el sentido de circulación y la estructura utilizada.

A través de un comunicado, desde Vialidad indicaron que en sentido norte-sur, los vehículos que transiten sobre el puente de hormigón existente tendrán un límite de peso máximo de 40 toneladas y una carga máxima por eje de 11 toneladas.

En cuanto al sentido contrario, el tránsito se realizará sobre el puente Bailey, con un límite de peso máximo de 45 toneladas.

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Desde el ente señalaron que para asegurar el cumplimiento de estas restricciones, se diseñó un esquema de desvíos obligatorios:

Desde el norte, el desvío comienza en Grünbein a través de la RN 229, continuando por la Circunvalación Atilio Fruet y la RN 33 hasta retomar la RN 3 en el sector de El Cholo.



Desde el sur, los vehículos deberán desviarse en El Cholo (intersección de RN 3 y RN 33), siguiendo por la RN 33, la Circunvalación Atilio Fruet y la RN 229 hasta reincorporarse a la RN 3 en Grünbein.



Las autoridades recomiendan a los transportistas y conductores planificar sus rutas con antelación y respetar la señalización vigente para evitar sanciones y riesgos estructurales.