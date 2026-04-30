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El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 1 de mayo en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 1 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 20 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será fresco y algo ventoso, con ráfagas regulares del noroeste rotando al sudoeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo se presentará templado y algo ventoso, con ráfagas regulares del sudoeste. El índice UV será bueno y la visibilidad seguirá buena.

La noche, en tanto, se prevé fría con cielo despejado y viento en disminución, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 11 grados.

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