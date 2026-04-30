Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este jueves todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.414,47 para la venta y de $1.362,54 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,65% en relación al cierre del miércoles.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.414,00 (-1,12%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.400,00 (-1,10%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.826,50 (-0,70%); el MEP cotiza a $1.440,33 (+0,21%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.496,18 (+0,35%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 567 puntos básicos (+0,20%).