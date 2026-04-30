Día del Trabajador: así funcionarán los servicios este viernes en Bahía Blanca
Los colectivos circularán con frecuencias de domingo. No habrá recolección de residuos esta noche.
Este viernes 1 de mayo, feriado nacional con motivo del Día del Trabajador, los servicios en Bahía Blanca se prestarán del siguiente modo:
Transporte público
Las líneas circularán desde las 7 hasta las 21, con frecuencias de domingo. Consultas en www.gpsbahia.com.ar
Recolección de residuos
No se brindará el servicio nocturno de esta jornada ni el diurno del viernes. La actividad será normal a partir de las 22 de mañana.
Se solicita a los vecinos no sacar las bolsas con anticipación.
Hospital Municipal
De 8 a 18 funcionaran los consultorios de guardia de clínica medica y pediatría. En tanto, el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.
Cementerio
No habrá servicio ni atención administrativa. Permanecerá abierto para visitas de 8 a 17 y estarán habilitados tanto el acceso principal (por calle Lejarraga) y el secundario (Sarratea y Abad).
Estacionamiento medido y pago
No se cobrará el uso del sistema, pero se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.
Dependencias municipales
Sin atención al público.