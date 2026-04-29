Búsqueda desesperada de un adolescente de 15 años que desapareció de su casa

La comisaría Cuarta inició un protocolo de búsqueda tras la denuncia radicada por María del Carmen Kinter, quien manifestó que su hijo, Axel Ezequiel Sánchez, de 15 años, desapareció de su domicilio ubicado en la calle Castelar al 1900.

Según el relato de la mujer, el adolescente fue visto por última vez el martes 28 de abril alrededor de las 23, momento en que ella regresó de su jornada laboral y constató que el menor no se encontraba en la vivienda.

De acuerdo con la descripción brindada a las autoridades, Axel es de contextura física robusta, mide aproximadamente 1,75 metros de altura, tiene tez blanca, cabello rubio y ojos marrones. Al momento de ausentarse, vestía un pantalón tipo joggins de color negro, zapatillas negras con detalles blancos y una remera azul. Se detalló además que el joven no posee teléfono celular, dinero ni tarjeta SUBE, y que no se encuentra escolarizado en la actualidad.

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La causa por averiguación de paradero quedó bajo la intervención de la UFIJ N° 20 y cuenta con la colaboración de la Dirección de Investigaciones (DDI). Al tratarse de un menor que ya protagonizó episodios similares anteriormente, la policía intensificó las tareas de rastrillaje en la zona.

La familia autorizó formalmente la difusión de la imagen y los datos personales para agilizar el hallazgo, bajo la firma del Comisario Martín Guzmán, titular de la dependencia interviniente.