Parque de la Ciudad: vecinos denuncian la existencia de un basural y juegos destruidos

Lo que debería ser un punto de encuentro y recreación para las familias bahienses se convirtió en un foco de contaminación y riesgo. Así lo denunciaron vecinos del sector del Parque de la Ciudad quienes le manifestaron a este medio su profunda indignación por el estado de abandono que presenta el predio, particularmente en la zona de Castelli al 3800.

Una de las postales más alarmantes es la acumulación de residuos. En el lugar se formó un basural a cielo abierto donde proliferan bolsas de consorcio, restos de cartón y desperdicios de todo tipo. La situación es especialmente preocupante debido a que en el sector se instalan ferias de emprendedores y circulan constantemente niños y familias que deben convivir con los olores nauseabundos y los riesgos sanitarios que esto trae.

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Al problema de la basura se suma el pésimo estado del mobiliario urbano. Según los testimonios recolectados por La Nueva., los juegos infantiles se encuentran "hechos pedazos", convirtiéndose en estructuras peligrosas en lugar de espacios de diversión. Además, se advierte sobre la presencia de pozos profundos en el terreno, los cuales representan una trampa para los peatones y deportistas que frecuentan el parque.

"Es un asco, filmen lo que está pasando. Hay familias con chicos pequeños y gente trabajando en la feria en medio de este basural", expresó con dureza uno de los vecinos afectados.

A pesar de que las denuncias fueron formalizadas por los residentes de la zona en diversas oportunidades, hasta el momento no se registró ninguna intervención oficial para limpiar el predio o reparar las instalaciones dañadas.

Los vecinos exigen una solución inmediata.

"Queremos cuando antes la limpieza profunda del sector, la reparación integral del parque infantil y un plan de mantenimiento sostenido que devuelva la dignidad a este importante espacio verde de la ciudad", señalaron voceros del sector.