Declaran no culpable a la joven acusada de intentar matar a un exmidgista

El jurado popular declaró no culpable a Agostina María Cornou, de 20 años, quien estaba acusada de haber intentado asesinar al exmidgista Marcelo Ernesto Ullman, en un violento episodio ocurrido en febrero del año pasado en el barrio Obrero de Bahía Blanca.

El caso había llegado a debate oral bajo la modalidad de jurado popular, con la conducción del juez técnico Eugenio Casas, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 2.

Tras la deliberación, los ciudadanos entendieron que la imputada del delito de homicidio en grado de tentativa no era culpable.

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De acuerdo con la acusación fiscal, Cornou habría participado junto a dos menores de edad en un ataque con arma blanca contra Ullman, a quien le habrían provocado múltiples heridas en zonas vitales como la cabeza, el tórax y el cuello.

El hecho se registró en la madrugada del 18 de febrero de 2025, en la vivienda de la víctima, ubicada en la primera cuadra de calle Matheu.

A raíz de las graves lesiones sufridas, Ullman debió ser trasladado de urgencia al hospital Penna, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Las sospechosas fueron detenidas poco después en el barrio Espora.

En tanto, las dos menores involucradas -quienes tenían 16 y 17 años al momento del hecho- deberán ser juzgadas en el ámbito del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Con el veredicto de no culpabilidad, Cornou quedó desvinculada penalmente de la causa.