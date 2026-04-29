El rock se apodera de la ciudad: una agenda cargada de potencia

Bahía Blanca se prepara para un desembarco musical de alto impacto. Ya sea a través del legado de los grandes himnos, la fuerza de los escenarios o propuestas que reinventan el sonido, el rock —y su inconfundible actitud— toma el control de nuestra cartelera cultural.

No es casualidad: hay una energía especial recorriendo los escenarios de la ciudad. Desde el homenaje coreográfico a Soda Stereo hasta la llegada de leyendas vivas de nuestra música, la propuesta es clara: volver a encontrarnos con las canciones que nos marcaron a todos. Te dejamos la hoja de ruta para vivir esta oleada rockera:

1. Hernán Piquín: Me verás volver

Sábado 2 de mayo – 21 hs - Teatro Don Bosco

El reconocido bailarín rinde homenaje a Soda Stereo con una puesta coreográfica emocionante. Diez bailarines en escena para una narrativa profundamente humana que revisita el universo de Cerati a través de la danza.

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2. Ave Fénix: Rock en las cuerdas

Domingo 10 de mayo – 20 hs - Teatro Don Bosco

Bajo la dirección de Manuel Wirzt, este cuarteto de cuerdas rompe moldes y demuestra que los instrumentos clásicos pueden vibrar con la potencia de los grandes hits del rock y pop. Un show dinámico y moderno para todas las edades.

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3. El Cuarto Soda: La esencia de Soda Stereo

Martes 3 de junio – 21 hs - Teatro Don Bosco

Considerada una de las bandas homenaje más importantes de Latinoamérica, llegan a Bahía tras una gira mundial masiva. Una oportunidad única para revivir el sonido fiel de Soda con una calidad musical impecable.

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4. La Beriso: El rock que convoca

Sábado 13 de junio – 21 hs - Teatro Don Bosco

La agrupación que conquistó el circuito alternativo hasta llenar estadios llega con el sello de "Rolo" Sartorio. Una noche de rock barrial y canciones que ya son clásicos, ideal para quienes buscan la energía de una banda en su máxima plenitud.

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5. Fito Páez: Sale el Sol Tour 2026

Jueves 1 de Octubre - 20:00 hs - Predio Fisa

El rosarino vuelve a las rutas en un momento de plenitud creativa total. Presentando su nueva gira federal, Fito ofrece un espectáculo concebido desde cero con versiones inéditas de sus canciones más emblemáticas. Una cita con la historia y el presente de nuestra música.

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Tu próxima salida empieza acá

El rock no es solo un género, es una forma de sentir. Ya sea que busques la sofisticación de una puesta artística, la adrenalina de una banda en vivo o la emoción de reencontrarte con un ícono nacional, tenemos un lugar listo para vos.

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