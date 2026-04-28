Nuevos cortes de calles y desvíos de colectivos este miércoles en Bahía Blanca

Cortes de calzada en distintos sectores de Bahía tendrán lugar este miércoles en el marco de trabajos de fresado y reencarpetado, lo que generará también cambios en los recorridos habituales de varias líneas de colectivos.

Las interrupciones comenzarán a primera hora de la mañana, ya que entre las 6 y las 12 permanecerá cortado el tránsito en la intersección de San Martín y Lavalle. Luego, de 12 a 14, las tareas se trasladarán a Belgrano y San Martín.

Por la tarde, entre las 14 y las 19, el corte se ubicará en Italia y Pueyrredón. Este último tramo volverá a interrumpirse el jueves 30 en el mismo horario.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Debido a estas obras, algunas líneas de transporte público deberán modificar sus recorridos.

La línea 505 circulará desde Rosendo López hacia Noroeste por Brown, Vieytes y Blandengues, retomando luego su trayecto habitual.

En tanto, la 514 desviará su recorrido desde la empresa Coca Cola hacia Maldonado por San Martín, General Paz, Lamadrid, Alvarado, Sarmiento y Zelarrayán.

Por su parte, la línea 507, que une Harding Green con el Hospital Municipal, transitará por Lamadrid, Alvarado, Sarmiento y Zelarrayán durante el período de obras.

Finalmente, la línea 500, en su trayecto desde Sesquicentenario hacia Saladero, circulará por Italia, Undiano, Ángel Brunel y 25 de Mayo, antes de retomar su recorrido habitual.

Se recomienda a los conductores y usuarios del transporte público prever demoras y optar por vías alternativas mientras se desarrollen los trabajos.