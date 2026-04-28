Nuevos cortes de calles y desvíos de colectivos este miércoles en Bahía Blanca
Los trabajos de fresado y reencarpetado afectarán distintos puntos de la ciudad. Varias líneas del transporte público modificarán sus recorridos.
Cortes de calzada en distintos sectores de Bahía tendrán lugar este miércoles en el marco de trabajos de fresado y reencarpetado, lo que generará también cambios en los recorridos habituales de varias líneas de colectivos.
Las interrupciones comenzarán a primera hora de la mañana, ya que entre las 6 y las 12 permanecerá cortado el tránsito en la intersección de San Martín y Lavalle. Luego, de 12 a 14, las tareas se trasladarán a Belgrano y San Martín.
Por la tarde, entre las 14 y las 19, el corte se ubicará en Italia y Pueyrredón. Este último tramo volverá a interrumpirse el jueves 30 en el mismo horario.
Debido a estas obras, algunas líneas de transporte público deberán modificar sus recorridos.
La línea 505 circulará desde Rosendo López hacia Noroeste por Brown, Vieytes y Blandengues, retomando luego su trayecto habitual.
En tanto, la 514 desviará su recorrido desde la empresa Coca Cola hacia Maldonado por San Martín, General Paz, Lamadrid, Alvarado, Sarmiento y Zelarrayán.
Por su parte, la línea 507, que une Harding Green con el Hospital Municipal, transitará por Lamadrid, Alvarado, Sarmiento y Zelarrayán durante el período de obras.
Finalmente, la línea 500, en su trayecto desde Sesquicentenario hacia Saladero, circulará por Italia, Undiano, Ángel Brunel y 25 de Mayo, antes de retomar su recorrido habitual.
Se recomienda a los conductores y usuarios del transporte público prever demoras y optar por vías alternativas mientras se desarrollen los trabajos.