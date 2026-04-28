El viento no para: alerta amarilla hasta el mediodía del miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional ratificó el alerta amarillo por fuertes vientos para Bahía Blanca y todo el Sudoeste Bonaerense para las primeras horas del miércoles, y añadió una nueva advertencia para lo que queda del martes en parte de la región.

Hasta la medianoche de hoy, algunos distritos de la zona se verán afectados por vientos del oeste y sudoeste con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 85 km/h.

Esta advertencia no incluye el sector serrano ni la costa bonaerense ni las localidades establecidas en ella.

Sin embargo, a partir de las cero del miércoles, el área bajo alerta amarilla se verá incrementada a la mitad de la provincia de Buenos Aires, además de parte de La Pampa y Río Negro.

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Desde ese momento y hasta el mediodía, toda la región estará bajo la influencia de vientos del oeste y sudoeste con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 85 km/h.

Ante esta situación, desde el SMN se emitieron una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran evitar salir; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y tener precaución al conducir.