El comandante de las fuerzas especiales de Estados Unidos, en Puerto Belgrano

El Comandante de Operaciones Especiales Sur de los Estados Unidos (SOCSOUTH), contralmirante Mark Schafer, llegó ayer a la Base Paval Puerto Belgrano, donde fue recibido por el comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, contralmirante José Alberto Martí Garro.

Según se informó, la visita es en el marco de un adiestramiento de fuerzas especiales argentinas y estadounidenses en la Base de Infantería de Marina Baterías, que se lleva a cabo durante cuatro semanas.

El contralmirante Martí Garro explicó que cada semana los Comandos Anfibios argentinos y los efectivos norteamericanos se adiestrarán en combate urbano, combate en localidades, sanidad en combate, y planeamiento y comunicaciones.

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Agregó que durante la última semana la Armada recibirá a grupos de fuerzas especiales argentinas del Ejército y la Fuerza Aérea.

Schafer, que comanda las Fuerzas Especiales de EE.UU. para el Cono Sur, es un condecorado miembro de los Navy Seals, el grupo de elite de la Marina norteamericana.

Durante su carrera, lideró fuerzas especiales navales y conjuntas en todo el mundo y participó de los despliegues contra Al-Qaeda en Afganistán.