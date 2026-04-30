Brutal agresión a futbolista de Sporting: “Por suerte no pasó a mayores y el chico se encuentra bien”

Por suerte no pasó a mayores y el jugador agredido se encuentra fuera de peligro y en recuperación.

Eso es lo más importante a la hora de informar lo que sucedió el martes en el predio “La Ciudad”, de Villa Mitre, donde el partido de Reserva entre el tricolor y Sporting concluyó con un hecho lamentable y totalmente repudiable.

Gregorio Schaab, defensor rojinegro de 21 años, terminó internado luego de recibir una golpiza, según contaron testigos presenciales, por al menos cinco futbolistas del equipo local, fuera del campo de juego y cuando el cotejo había finalizado.

“Grego fue expulsado unos minutos antes del gol nuestro, que puso el marcador 4-3 y que coincidió con el cierre del partido. El estaba en el vestuario, y cuando vino a festejar fue interceptado por los jugadores de Villa Mitre, quienes, según dicen porque yo estaba lejos del lugar donde lo atacaron, le pegaron en el piso y entre varios”, contó Sebastián Funes, DT de la Tercera del conjunto puntaltense, en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

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El central del “sangre y luto” sufrió un corte en el mentón que requirió 15 puntos de sutura y por estas horas se sigue haciendo estudios para determinar si padece o no lesiones lumbares.

En las últimas horas, el Club Sporting emitió un comunicado repudiando la salvaje agresión, noticia que se viralizó en las redes sociales con una foto del joven futbolista, en el hospital, con un cuello ortopédico y la camiseta bañada en sangre.

“Desde nuestra institución queremos manifestar nuestro más enérgico y absoluto repudio a los hechos de violencia ocurridos al finalizar el encuentro disputado frente a Villa Mitre”, inició el comunicado oficial de la entidad puntaltense.

“Resulta inadmisible y completamente alejado de los valores del deporte que, una vez finalizado el partido, un grupo de jugadores del equipo rival haya agredido físicamente de manera salvaje y violenta a uno de nuestros jugadores, en un accionar cobarde y totalmente injustificable”, continuó el escrito.

Por su parte, Julio Moreno, presidente de Sporting, señaló que la Aprevide ya está notificada, que ha habido comunicación con Villa Mitre sobre lo ocurrido y que se espera la estabilidad del jugador (recién hoy había empezado a hablar) para realizar la correspondiente denuncia.

Según se pudo averiguar, Villa Mitre se encuentra investigando los detalles del suceso para emitir su correspondiente descargo oficial.

El comunicado:

Desde nuestra institución queremos manifestar nuestro más enérgico y absoluto repudio a los hechos de violencia ocurridos al finalizar el encuentro disputado frente a Villa Mitre, por el Torneo de Tercera División de la #LigadelSur.

Resulta inadmisible y completamente alejado de los valores del deporte que, una vez finalizado el partido, un grupo de jugadores del equipo rival haya agredido físicamente de manera salvaje y violenta a uno de nuestros jugadores, en un accionar cobarde y totalmente injustificable.

Como consecuencia de esta agresión, nuestro jugador Gregorio Schaab, se encuentra a la espera de la realización de estudios médicos para determinar la gravedad de las lesiones sufridas. Si bien su estado actual es estable, no se descarta la posibilidad de complicaciones severas, lo que agrava aún más la preocupación y la indignación que este hecho genera.

Exigimos que se tomen las medidas correspondientes de manera urgente, que se investigue lo sucedido hasta las últimas consecuencias y que los responsables sean sancionados con el máximo rigor que la situación amerita.

Acompañamos a nuestro jugador y a su familia en este difícil momento, poniéndonos a total disposición y reafirmando nuestro compromiso con un deporte basado en el respeto, la responsabilidad y la no violencia.

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