El goleador de Sporting y la Liga se confiesa: “Mi señora es chef y cocina en casa, yo ayudo lavando los platos”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Instagram: @sergiopeysse

Twitter: @elpeche1973

(Nota ampliada de la edición impresa)

Cuatro goles en la misma cantidad de fechas disputadas y el camino allanado para convertirse en el máximo artillero del torneo superior de la Liga del Sur, como aconteció en 2021 (la última edición del Unificado, el siempre discutido e inadmisible “todos contra todos”), donde registró 11 conquistas en 14 cotejos disputados.

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Los movimientos de un centrodelantero caracterizado te ponen frente a un futbolista de otro nivel, y es ahí cuando pensás: “Jonathan Font, el romperedes de Sporting, es un goleador de raza”.

Y no necesite ir a preguntarle a los colegas con los que compartía cabina en el estadio Enrique Mendizábal del rojinegro para darle fuerza y raciocinio a mi teoría.

“Excede el nivel de la competencia local, está para uno o dos escalones más arriba”, fue el argumento del histórico periodista radial puntaltense Julio Jeva cuando ya era historia el 3-0 del “sangre y luto” sobre Bella Vista, el pasado domingo por la fecha 4 del Apertura de la A liguista.

“Gracias por los halagos, pero bueno, donde me tocó jugar siempre intenté rendir al máximo. En mi regreso a Sporting (este es su segundo ciclo) y con 32 años considero que tengo mucho para dar, más allá de los goles y del buen presente que vengo atravesando”, descomprimió el “asesino del área” nacido el 21 de marzo de 1994 en Choele Choel.

“La vine a luchar, a aportar mi granito de arena, no me creo un héroe ni un salvador, soy un eslabón más de un equipo comprometido con la grandeza de un club que debe seguir mejorando y creciendo en una Liga que, por lo que veo y escucho, está más competitiva que nunca”, deslizó quien, en la última edición del Regional Amateur, defendió los colores de Sportsman, el represente de su pueblo.

En el primer semestre de 2025 tuvo un buen paso por Insutec de Ecuador (segunda división) y una temporada antes había sido el “pichichi” (jugador destacado) de Deportes Rengo de Chile.

--En ambos equipos resaltan tus altas producciones y tus goles, ¿por qué te volviste?

--La idea era volver a estar cerca de mi familia, más que nada de mi señora (Aixa Oller), a quien le había prometido que le iba a dar una mano con un emprendimiento laboral que ella tenía en vista. Me llamaron de Sporting, mi representante (Roberto Calles) me arregló todo por su ascendencia con la dirigencia del rojinegro y acá estoy. Hasta el momento viene saliendo todo como lo imaginé, aunque algún puntito más podríamos tener en la tabla.

--Perdón, ¿se puede saber cuál es ese proyecto de trabajo que lleva adelante tu compañera de vida?

--Aixa se recibió de chef, y organiza distintos encuentros de gastronomía en Bahía y Punta Alta, y como yo sabía que eso era lo que quería, decidí acordar con Sporting para estar cerca de ella y ayudarla en estos primeros pasos como profesional de la cocina.

--En casa, ¿cocina ella?

--Sí, porque yo no sé ni hervir una salchicha; por ahí me atrevo a poner algo en la parrilla, pero tengo que tener a alguien al lado para que me de instrucciones con las brasas…(risas). La comida elaborada y el toque gourmet no es lo mío, ahí se destaca ella. Yo cumplo con mis obligaciones: poner y levantar la mesa y lavar los platos.

--¿Nada más?

--Ahhh… Sí, pelo papas y las apisono para preparar el puré. Poneme una fichita, sin mi no llegaríamos a ningún lado, je, je.

--Me comentaron que es una excelente pastelera.

--Sí, le encanta. Cuando vamos de vacaciones al pueblo donde está viviendo mi familia (Luis Beltrán, a 10 kilómetros de Chole), se dedica exclusivamente a la pastelería y a la panadería sin gluten. Toda la producción, incluso con un local abierto para la venta, se centra en la misma casa donde vivimos y eso solo ocurre en los dos o tres meses de verano. Ella, única cocinera, es la encargada y yo hago el delivery por localidades aledañas al valle medio (Choele y Lamarque, más que nada). También soy inversionista, tengo parte de la pyme, ja, ja.

“Hace dos años que viene trabajando de esta forma y la idea es abrir un negocio en forma definitiva, acá o allá, es lo que debemos definir”, adelantó mientras en el sillón del comedor del departamento, en pleno centro puntaltense, trataba de amansar a las “bestias” que cuidan la casa: Olivia y Chiqui, dos perros salchichas más buenos que Lassie y con bozal.

¿Y quién es él?

Repasemos sus orígenes y el recorrido que cumplió antes de sumarse otra vez al único elenco que no tiene descensos en el ámbito de la Liga del Sur.

Jony realizó las inferiores en Sportsman de Choele Choel, aunque siendo infantil reforzó a Almafuerte y Villa Unión en distintos Mundialitos que se organizaron en el sur de nuestro país.

A los 16 años debutó en la Primera de Almafuerte, en la Liga de Avellaneda del Valle Medio, y de ahí pasó a Asociación Española, antes de dar el salto a la Liga Independiente de Fútbol, con sede en Oncativo, provincia de Córdoba, donde defendió los colores de Independiente de Toledo y Argentinos del Sur.

Tras el segundo semestre de 2015 en Deportivo Atlas, de la Liga de General Conesa, en 2016 arribó a Defensores de la Colonia, en la Liga de Río Colorado, donde se consagró goleador de la temporada.

En 2017 lo llamó Independiente de Río Colorado para jugar el campeonato local y el Federal B, y en 2018 regresó a sus pagos para reforzar a su club, Sportsman, en el Federal C.

En 2019, tras el primer contacto con su actual representante, Roberto Calles, ex DT de Sporting y vinculado a un grupo de empresarios con acciones en el deporte, su destino fue Boxing Club de Río Gallegos, aunque a fines de ese año recaló en Unión Deportiva Catriel, que participa en la Liga de Confluencia.

Su derrotero siguió en RKSV Scherpenheuvel de Isla Curazao, de la Primera división de Antillas Holandesas; Sporting (2021), Sansinena (2022), Sportivo las Parejas (de mediados del 2022 hasta fines de 2023), Deporte Rengo de Chile (2024) y FC Insutec (2025).

--Carrerón.

--En las últimas competiciones no me acompañaron las buenas rachas, por eso acá en Sporting es todo especial lo que se vive. Puedo ayudar con mis goles, no digo que no, pero acá el grupo es lo más importante, con muchos chicos del club que se desviven por los colores. Eso es sentido de pertenencia, es contagio permanente, es querer que tu equipo vaya al frente y sea protagonista de principio a fin.

--Sporting no ganaba de local desde el 23 de junio de 2025. Pasaron 266 días y 10 cotejos partidos (7 empates y 3 derrotas), ¿sabías?

--Algo había escuchado, por eso festejamos tanto en el vestuario; incluso algunos de los pibes que vienen desde la Escuelita se emocionaron tras el 3-0 frente a Bella Vista. No nos podíamos ver últimos en las posiciones, siempre creímos que estábamos para más, y no lo digo ahora que logramos el primer triunfo del certamen.

“Acá en el club hay buena energía toda la semana, los entrenamientos son con los hinchas tocando los bombos en el alambrado o arriba de la tribuna. Nos acompañan siempre, llegan primeros a las prácticas y se van últimos. Son especiales.

--A eso me quería referir, muchos jugadores de otros equipos desean, en algún momento, poder vestir la rojinegra: ¿a qué se debe?

--Mi primera vez acá fue en 2021 y la pasé muy bien. Me hicieron sentir cómodo y los hinchas, un poco locos de pasión, te motivan todo el tiempo. Sporting es garra y corazón, si te gusta bien y sino seguí tu camino. Podés tener un mal día o estar pasándola mal, pero en este club, siempre, te despiertan las ganas de jugar.

“La entidad cuenta con chicos muy potables, futuros proyectos que le pueden venir bien al club. Sporting es una familia grande, cada uno entiende su rol y, pase lo que pase, están unidos para hacer fuerza por lo que sienten y los apasiona”.

--¿Sos creyente?

--Sí, creo en Dios, ¿por qué me lo preguntás?

--Porque el domingo resucitaron en Pascuas.

--Sí, creer o reventar. Siempre digo que la fe hay que alimentarla con trabajo y haciendo el bien. Es más, antes del partido contra Bella Vista tuvimos un momento de oración en el vestuario, un rezo a consciencia, liderado por Erico (Walker).

--Si salís goleador del torneo, ¿qué prometés?

--No soy de prometer, prefiero dar todo dentro de la cancha y sentirme conforme con mi yo interior. Dejar la piel y jugar con el alma, eso es lo que más valoro.

--El hincha de Sporting se pregunta: Font, ¿se irá en julio, cuando abra el mercado de pases, o continuará hasta fin de año?

--No sé, disfruto el día al día, más adelante se verá.