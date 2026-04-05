Y… es cuestión de fe: después de 266 días sin ganar en su cancha, ¡Sporting resucitó!

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Si jugamos así todos los partidos vamos a dejar de sufrir con el fantasma del descenso, esto es Sporting, garra, juego y corazón”

Antes que pase al portón de salida del estadio Enrique Mendizábal le pedí a Pablo (así me dijo que se llamaba), hincha del “sangre y luto” desde hace 65 años, que me adelante algo más sobre el 3-0 del rojinegro ante Bella Vista que acababa de ver, estático desde una de las plateas que, tras la reforma de las cabinas de transmisión y de la parte baja de la visera (tribuna oficial), todavía sobreviven atrás del banco de suplentes local.

“En nuestra cancha tenemos que ser más que el rival, al menos mentalmente y en actitud”, acotó el socio vitalicio del club de la Liga del Sur donde aclaman con orgullo “cero descensos”.

El triunfo del conjunto puntaltense, ¿obra del destino o de Dios? Por el día, por el momento de oración que el plantel compartió en su camarín antes de salir al verde césped, la gracia divina llegó desde cielo y fue una tarde para que el creyente incremente su fe y el que no creía empiece a creer. ¿Por qué sabe qué? Como Jesucristo, Sporting ¡resucitó!

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Claro, no fue al tercer día, porque en el caso de los dirigidos por Silvio Mardones sucedió después de cinco encuentros (dos de la temporada pasada y tres de esta), aquel festejado 2-1 ante San Francisco en Villa Italia, antes de conseguir el milagro de la salvación para continuar firme en el círculo superior liguista.

Ahora, de anfitrión, en su escenario, pasó casi un año para que vuelva a cantar victoria: el 23 de junio de 2025 goleó 4-1 a Huracán y después de ahí nunca más alzó tres puntos en un mismo juego: 7 empates y 3 derrotas.

Y como una misericordia del todopoderoso, y vaya coincidencia, hoy volvió a ganar por tres goles de diferencia. Sí, fue una “Bella” y clara victoria.

Con un 4-3-1-2 ancho, súper activo, directo y decidido, Sporting no le dijo ni “Felices Pascuas”, ajustició al Gallego con armas que no había desenfundado en los tres cotejos anteriores del campeonato y lo terminó clavando en la cruz sin ningún tipo de contemplaciones.

Concentración y presión, si están conectadas en serie, no pueden fallar, y eso movilizó la esperanza de un equipo dispuesto a dar la vida por la “resurrección”.

A los 6 minutos, Walker ejecutó un envió largo, Fran Martínez salió desesperado y Jonathan Font, el goleador del certamen con 4 conquistas, metió la cabeza para un 1-0 lacerante.

Al ratito, Pablo Mungo paró con la mano extendida un zapatazo de Tomás Vázquez que buscaba red y Sergio Testa, quien volvió a pitar un compromiso a nivel local después de 7 años, sancionó el penal y le mostró roja directa al infractor. Enseguida lo llamó el asistente N° 2, Marcelo Borelli, para informarle que la falta mano había sido afuera del área grande, entonces el fallo cambió: tiro libre en vez de ejecución desde los 12 pasos.

“La roja se mantuvo porque el jugador 6 de Bella Vista (Mungo) interrumpe una clara oportunidad manifiesta de gol (dogso, según expresa el reglamento)”, explicó el referí, pronto a soplar las 46 velitas.

Once contra diez, más espacios y más glamour para un Sporting animado, entusiasmado y solidario. Y antes de los 20, cayó el segundo: centro del “Chori” Vega, cabezazo al centro del cuadrante menor de De los Santos y puntazo del 9 demoledor de Choele Choel.

La visita, que había recobrado sabor y resplendor con un 4-3-3 frente a Libertad en la fecha pasada, cambió de esquema y sucumbió: el 4-1-3-2 se desintegró de golpe (en realidad Sporting lo pulverizó de entrada) y no le quedó otra que remar con algún arresto individual y un 3-4-2 que en la etapa complementaria estuvo más firme y con un poco más de entereza anímica.

Los errores del albiverde se mezclaron con la permeabilidad y el locatario, con su volante central de capataz, levantó “Paredes” y construyó un castillo de ilusiones en la mente de hinchas que esta vez no sufrieron ni estuvieron al borde de un ataque de nervios.

Con uno más, 2-0 arriba y la frescura del siempre vigente David Vega, Sporting elevó su autoestima. Se sintió amo y señor después de mucho tiempo, y terminó de moldear el resultado con un golazo (error de “Trapito” Martínez, quien regaló un balón increíble con el pie) de Chamares desde 40 metros.

Era el día para “resucitar” a la “Vista” de sus fieles seguidores, para ganar por primera vez en el torneo y para salir del último lugar de la tabla. Todo eso consiguió Sporting en una tarde de “gloria” y “redención”.

La síntesis

Sporting 3 (4-3-1-2)

Tavoliere 7

F. López 6

Walker (c) 6

Samana 6

Diana 6

T. Vázquez 6

Paredes 8

Barone 7

D. Vega 7

De Los Santos 6

FONT 8

DT: Silvio Mardones

Bella Vista 0 (4-1-3-2)

F. Martínez 3

Rosales 5

Sosa 3

P. Mungo x

Reule 4

Vogel 6

Gandolfo 4

Sacomani (c) 5

Bardella 4

Notti 4

R. Gómez 6

DT: Martín Carrillo

PT. Goles de Font (S), a los 6 y 17m. A los 9m. fue expulsado P. Mungo (BV).

ST. Gol de Chamares (S), a los 30m.

Cambios. 58m. Chamares (7) por T. Vázquez y Tejada (5) por De los Santos, 68m. Barrionuevo (6) por F. López y 73m. Siracusa por Paredes y R. Ortiz por Vega, en Sporting; 52m. L. Martínez (5) por Notti, 65m. Belleggia (5) por Bardella y 79m. Sandoval por Vogel, en Bella Vista.

Amonestados. T. Vázquez (45m.), F. López (56m.), Chamares (60m.) y Tejada (74m.), en Sporting; Sosa (47m.) y Vogel (63m.), en Bella Vista.

Arbitro. Sergio Testa (8).

Cancha. Sporting (8).