La fecha 3 del Clausura se pone en marcha temprano y con un partidazo

La tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur se pone en marcha esta mañana, con un duelo en la primera "A", y con dos más de la "B" por la tarde.

En la división superior se abrirá con un partido que promete mucho en la previa, cuando el líder Villa Mitre reciba al último campeón Huracán de Ingeniero White.

El partido comenzará a las 11 en El Fortín y será dirigido por Mariano Perretti.

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El tricolor es el único de los 16 equipos de la Liga que cosechó los 6 puntos en el inicio de la competencia en las dos categorías, venciendo a Liniers (2 a 0) y La Armonía (4 a 0).

Mientras que el Globo se recuperó del traspié en el arranque (cayó ante Libertad por 3 a 1) y viene de vencer a Sporting (3 a 0).

La fecha en la "A" se completará mañana con los tres juegos restantes desde las 16: Sporting-San Francisco (Franco Páez), Liniers-La Armonía (Juan I. Miranda) y Libertad-Bella Vista (Pablo Leguizamón).

*En el ascenso

La primera división "B" también comenzará su tercera programación hoy, aunque con dos encuentros desde las 16.

En Ingeniero White, Comercial esperará por Olimpo y el partido será arbitrado por Brian Romero.

El portuario, que se presentará por primera vez como local, es uno de los líderes de la competencia con 4 puntos, ya que venció a Tiro en el estreno (1 a 0) y empató con Sansinena en Cerri (1 a 1).

El aurinegro, en tanto, buscará su primera victoria en el torneo ya que acumula una derrota (1-2 ante Tiro) y un empate (0-0 ante Pacífico de Bahía).

Mientras que en el Onofre Pirrone, Tiro Federal recibirá a Rosario Puerto Belgrano con aribtraje de Facundo Altuna.

Ambos llegan ganadores al duelo de hoy, ya que el Turco superó a Olimpo (2 a 1) y se recuperó de la derrota en el debut. Y el equipo puntaltense venció a Pacífico de Bahía Blanca (3 a 1) y es uno de los líderes ya que había empatado con Dublin antes (1 a 1).

La fecha se completará con otros dos juegos: Sansinena-Dublin (Agustín Huizenga) y Pacífico de Bahía Blanca-Pacífico de Cabildo (Derlis Molina).

*Las tablas

-Posiciones en la "A":

Villa Mitre, 6 puntos (+6)

Libertad, 4 (+2)

Bella Vista, 3 (+1)

Huracán, 3 (+1)

Liniers, 3 (-1)

La Armonía, 3 (-3)

San Francisco, 1 (-2)

Sporting, 0 (-4)

-Posiciones en la "B":

Rosario, 4 puntos (+2)

Dublin, 4 (+1)

Comercial, 4 (+1)

Tiro Federal, 3 (0)

Sansinena, 2 (0)

Olimpo, 1 (-1)

Pacífico C, 1 (-1)

Pacífico BB, 1 (-2)