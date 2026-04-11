Súper Rugby Américas: Pampas venció con autoridad a Peñarol en el CASI

Pampas redondeó anoche una sólida actuación ante Peñarol (Uruguay) y ganó por 34-3, en partido correspondiente a la séptima fecha del Súper Rugby América.

Se jugó en el estadio del Club Atlético San Isidro y, de esta manera, sumó su quinta victoria consecutiva en el certamen. Dirigió el árbitro Tomás Bertazza (UAR).

El equipo dirigido por Juan Manuel Leguizamón llegaba al encuentro tras vencer en Santiago de Chile a Selknam por un ajustado 34-31, mientras que el Carbonero se presentaba luego de imponerse por la mínima (25-24) ante Yacaré XV en Montevideo.

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Participaron los primeras líneas bahienses Nahuel Zunini y Francisco Lusarreta.

Los puntos de la franquicia argentina fueron por tries Tobías Wade (28m. y 80m.), Ignacio Bottazzini (42m.), Lucas Moresco (62m.) y Jerónimo Ulloa (78m.), con 3 conversiones y un penal anotados por Bautista Farisé.

Pampas volverá a la acción por la octava fecha del Super Rugby Américas el próximo viernes 17 de abril, cuando reciba a Yacaré XV en el estadio La Catedral del CASI.

La fecha continuará este sábado con Yacaré XV-Dogos XV (a las 20, arbitraje de Damián Schneider). El domingo jugarán Cobras Brasil-Selknam (15, Gonzalo de Achával) y el lunes Capibaras XV-Tarucas (20, Juan Sebastián Maio).