Apertura liguista: Libertad le ganó en la hora a Liniers y quedó a tiro de la cima

Con un gol agónico de Nahuel Sánchez, Libertad superó a Liniers como visitante 1 a 0 y quedó muy cerca de los punteros, tras continuar esta tarde la 4ª fecha del certamen Apertura de la primera división "A" de la Liga del Sur, que comenzó el jueves, siguió ayer y se cierra mañana.

Sánchez ingresó a los 85 minutos y marcó el tanto de la victoria a los 89 minutos.

De esta manera, elenco de Daniel Correa quedó a una unidad de los líderes Villa Mitre y Huracán.

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El cotejo se jugó en el Doctor Alejandro Pérez, con arbitraje de Marcos Gómez.

*Cómo arrancó

La fecha 4 arrancó el jueves, con la victoria de Villa Mitre ante San Francisco, por 1 a 0, con un gol agónico de Matías Aguirre.

Ayer, en tanto, Huracán doblegó a La Armonía por 3 a 2 como visitante.

Los tres goles del Globo los hizo Lautaro Cerato y para el Velezano anotaron Enrique Narvay y Matías Malmoria.

*Cómo sigue

La fecha terminará mañana domingo, con el duelo entre Sporting y Bella Vista.

En el Enrique Mendizabal dirigirá Sergio Testa.

*Posiciones

Así está la tabla: 1°) Villa Mitre y Huracán, 9 puntos; 3°) Libertad, 8; 4) Liniers, 6; 5°) Bella Vista, 4; 6°) La Armonía, 3; 7°) San Francisco, 2 y 8°) Sporting, 1.