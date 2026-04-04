Lautaro Cerato volvió al gol y lo hizo por triplicado: "Lo necesitaba muchísimo"

Lautaro se desahoga tras el 1 a 0 ante La Armonía, después marcó otro dos. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Su nivel ya venía en levantada hace algunos partidos y ayer a ese buen presente le agregó lo esencial: el gol.

No fueron uno ni dos, sino tres. Lautaro Cerato marcó un hat-trick, incluido un golazo de penal, y le dio el triunfo a Huracán en un emotivo encuentro ante La Armonía, que terminó 3 a 2 en el Hermanos Francani.

"La verdad que fue un partidazo para verlo de afuera, pudimos levantarnos de las dos veces que nos empataron. Creo que tenemos que ajustar un poco eso, pero estuvimos bien. Y en lo personal muy contento por volver a hacer un gol y, que encima, sirva para ganar", le contó el goleador a La Nueva.

"El partido tuvo de todo -analizó-, buen juego, patadas, revolear la pelota, jugar. Creo que es eso, recalcar que nos pudimos levantar de los goles, que nos golpearon un poco en el momento, y también lo importante de la victoria".

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De sus tres goles, dos fueron de afuera del área, en el comienzo de cada tiempo, y el tercero, clavando un penal al ángulo, sobre la hora. Pero a eso le sumó sacrificio y también fue clave en el circuito de juego.

-¿Qué tan importante fue en la confianza marcar a los 4 minutos?

-Siempre la confianza es todo, siendo delantero el gol es lo que mas confianza te da. Arrancar es así es hermoso.

-Ya habías jugado bien contra Villa Mitre, aunque estando más lejos del arco ¿Cuánto necesitabas un partido así en lo personal?

-Muchísimo, la verdad que muchísimo. Justo lo hablábamos con Matí Salvarezza, recordando que en Liniers había arrancado a jugar ahí en ese sector de la cancha, haciendo goles. Justo se dio otra vez. Creo que en lo personal era muy importante.

Después de un paso en falso en el Federal A con Villa Mitre, Lauti volvió a Liniers para el Regional, donde sufrió una lesión en su rodilla tras una dura entrada de un rival.

"Mi paso por Liniers fue muy frustrante para mí, no pude estar, tuve una lesión que no había tenido nunca y me costó mucho. De a poco fui buscando levantar y que llegue este día es hermoso", agradeció.

-¿Sentías que venías levantando?

-Me sentía mucho mejor, Mauro (Brunelli) me dio la confianza de ponerme de arranque, en una posición mas de volante, mas de frente (al arco}9, que me gusta. Con ese partido creo que agarré bastante confianza y hoy (por ayer) mucho mejor.

El último gol de Lautaro y de Huracán llegó en el tiempo extra, tras un foul de Jerónimo Blanco a Iván Agudiak, jugada que fue muy protestada por La Armonía.

-¿Pediste patear el penal?

-Sí, sí, se lo pedí a Agus (Seisdedos) y me lo dejó. Después lo mandé a que piensen que lo pateara él, para que lo molesten.

-¿Cómo viste la jugada del penal, qué te pareció?

-Estaba lejos y no la ví, ya estaba por izquierda y no la pude ver. No puedo opinar mucho porque sinceramente no la ví, según Iván fue un penalazo.

-La clavaste al ángulo, ¿la tenías pensado?

-Primero me puse a pensar si Nacho (Torres) me conocía. Había muchos exLiniers también, pero es lo que dicen siempre, es elegir un lugar e ir con confianza. Por suerte salió bien.

-¿Cómo lo ves al equipo, que pudo levantarse después de perder en el debut y metió tres triunfos en fila?

-Creo que el primer partido fue algo, nos chocamos un poco con la realidad y pudimos reaccionar a tiempo. Ahora venimos bien y con confianza, tres triunfos seguidos es lo mejor que hay. Es importante que enseguida nos dieron el cachetazo y nos pudimos levantar.

-Están marcados como los candidatos, ¿cómo llevan eso?

-Es algo que habla Mauro desde que arrancó la pretemporada y hay que cumplir y no solamente dejarlo en palabras, por ahora vamos bien.