3x3: con un hat-trick de Cerato, Huracán le ganó a La Armonía y metió la tercera victoria en fila

Todos a festejar con el goleador, los jugadores de Huracán abrazan a Lautaro Cerato tras el 1-0. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Buscaron el arco rival, propusieron y fueron al frente, pero también metieron y lucharon.

La Armonía y Huracán animaron esta tarde un partido con todos los condimentos en el Hermanos Francani, con dos equipos que nunca se conformaron.

Finalmente, el Globo terminó ganando la pulseada, aprovechando la inspirada tarde de Lautaro Cerato, que sentenció su hat-trick con un penal a los 94 minutos. Un golazo al ángulo para el 3 a 2 final.

Con el alma grita Lautaro el 1 a 0, ante la llegada de Navarro para celebrar.

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Pero antes del tercer festejo de Lauty y de los tumultos del cierre, pasó de todo en la fría tarde bahiense.

Un mejor comienzo de Huracán, que no contó con Brian Scalco por un cuadro febril, le permitió arrancar derecho el juego, con un Cerato que avisaba desde temprano que estaba inspirado.

En apenas 6 minutos, el exdelantero de Liniers encaró de izquierda hacia el centro, pivoteó con Mayo y la clavó desde la medialuna al palo derecho de Ignacio Torres. 1 a 0.

Salvarezza la embolsa ante la llegada de Intrevado.

Malmoria gira mientras lo persiguen.

Aunque llegaba de capa caída tras dos goleadas en contra, La Armonía asimiló bien el golpe recibido y despertó rápidamente.

Le sacó la pelota al Globo, se adelantó en la cancha, Franco Cuello empezó a ganar el medio y el equipo se paró unos metros más adelante.

Y al igual que su rival, el Depo también aprovechó su buen rato para plasmarlo en el marcador porque a los 14, Narvay picó al vacío tras un pase de Cuello y definió ante la salida de Salvarezza para el 1 a 1 a los 14 minutos.

Narvay y un festejo especial en el 1 a 1.

Es más, a los 26, Franco la tuvo abajo del arco con un cabezazo, pero se topó con una buena reacción del "1" de Huracán, que también contuvo el rebote.

Después de ese arranque de pocas llegadas pero mucha eficacia, el primer tiempo siguió parejo, con piernas fuertes, jugadas al límite, duelos individuales y un partido que fue levantando temperatura mientras de ambos lados le protestaban al árbitro Juan Vega por alguna decisiones, sobre todo en ciertas divididas o jugadas polémicas.

Ya en el complemento, Huracán volvió a ser eficaz y en la primera que tuvo Cerato, otra vez no perdonó.

Lautaro aprovechó un mal rechazo de Marino, la amortiguó en la medialuna y de sobrepique puso otra vez a su equipo en ventaja.

Seisdedos y un tres dedos buscando jugar hacia adelante.

Después de ese sacudón, el partido entró definitivamente en una meseta, se jugó lejos de los arcos y las chances escaseaban, aunque no así los cruces, faltas y cortes.

Recién a los 20, cuando no pasaba casi nada, un envío largo de Gil a espaldas de Navarro dejó a Narvay mano a mano con Salvarezza, que desactivó el remate cruzado de Kike.

No obstante, La Armonía no se entregó, Fito movió el banco y los ingresos refrescaron al equipo y surtieron efecto.

Volvió a crecer con algunas sensaciones positivas, con buenas intervenciones de Juan José Ramírez y de a poco fue en busca del empate, que llegó a los 24 con una palomita de Malmoria tras un envío de tiro libre del propio Juanjo.

Con el marcador otra vez en tablas a los dos les costó generar chances, aunque ninguno se conformó con el empate y siguió yendo al frente. Ya con menos piernas y con más ganas que ideas claras, pero ambos siguieron buscando el arco rival.

Narvay juega de espalda ante la marca de Navarro.

Hasta que a los 90 llegó la jugada clave y polémica de la tarde, porque Agudiak picó en diagonal en el área y Jerónimo Blanco lo tomó de los hombros. El Toro, gladiador de mil batallas, cayó y Vega pitó penal.

Luego de algunos minutos de protestas, Lautaro Cerato agarró la pelota y se hizo cargo de la pena máxima para concretar su hat-trick definiendo al ángulo para poner el 3 a 2 y redondear una tarde perfecta, en la que también aportó juego y sacrificio, retrocediendo por la banda cuando le tocó hacerlo.

En el agregado, el Velezano echó el resto pero no logró inquietar a Salvarezza y Huracán, en la tarde de los 3, metió su tercera victoria en fila y se subió otra vez a la cima.

*La síntesis

La Armonía (2)

Torres 6



Herrera 5

Blanco 5

Carta 5

Marino (c) 5



Narvay 6

Gil 5

Cuello 6

Intrevado 5



Muzi 5

Malmoria 6



DT. Rodolfo Cuello



Salvarezza 6



Dauwalder 5

Reynoso 5

F. Aguirre 6

Navarro (c) 5



Mayo 6

Tormann6

Linares 5

Cerato 10



Seisdedos 5

Agudiak 5



DT. Mauro Brunelli



PT. Goles de Cerato (H), a los 6m. y Narvay (LA), a los 14m.

ST. Goles de Cerato (H), a los 4 y 49m., el segundo de penal, y Malmoria (LA), a los 24m.



Cambios. 60m. Acosta, J.J Ramírez y M. López por Muzi, Intrevado y Marino, 68m. J.M. González por Herrera y 95m. R. Fernández por Gil, en La Armonía; 66m. Segovia por Mayo, 74m. Munives por Linares y 81m. Andragnez y Pacheco por Tormann y Navarro, en Huracán.



Amonestados. Carta (23m.), Marino (30m.), J.J. Ramírez (88m.) y Blanco ( 90m.), en Huracán; Aguirre (72m.) y Munives (96m.), en Huracán.



Árbitro. Juan Vega (4).



Cancha. La Armonía (muy buena).