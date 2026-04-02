Fecha 4: Huracán y Sansinena fueron los únicos ganadores del viernes

Mayo toca de espaldas ante la llegada de Intrevado. Fotos:Andrea Castaño y Emilia Maineri-La Nueva.

Con cinco encuentros continuó hoy la cuarta programación del Torneo Apertura de la Liga del Sur.

En la primera división “A” Huracán le ganó un partidazo a La Armonía como visitante.

Con un triplete de Lautaro Cerato (uno de penal), el Globo se impuso por 3 a 2 en el Hermanos Francani.

Los goles del exdelantero de Liniers llegaron a los 6, 49 y 94 minutos, el último desde los 12 pasos.

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Mientras que para el Velezano empataron transitoriamente Enrique Narvay, a los 14, y Matías Malmoria, a los 69.

El árbitro del encuentro fue Juan Vega.

De esta manera, el equipo dirigido por Mauro Brunelli consiguió su tercera victoria en fila y volvió a alcanzar a Villa Mitre en la cima.

*Posiciones en la "A"

La cuarta fecha comenzó el jueves, con la victoria de Villa Mitre ante San Francisco.

El tricolor se impuso como local por 1 a 0, con gol de Matías Aguirre a los 93 minutos.

Así está la tabla: 1°) Villa Mitre y Huracán, 9 puntos; 3°) Liniers, 6; 4°) Libertad, 5; 5°) Bella Vista, 4; 6°) La Armonía, 3; 7°) San Francisco, 2 y 8°) Sporting, 1.

*Sigue mañana

La "A" tendrá continuidad mañana con el duelo entre Liniers y Libertad, en el Doctor Alejandro Pérez, con arbitraje de Marcos Gómez.

Mientras que el domingo, en Punta Alta, cruzarán Sporting y Bella Vista con Sergio Testa como juez principal.

Ambos partidos iniciarán a las 16.

*Un solo triunfo

La primera división “B” disputó hoy íntegramente la cuarta fecha, con un solo ganador: Sansinena.

El albirrojo fue el único que pudo sumar de a tres, luego de vencer a Pacífico por 3 a 1 en el Adolfo Pirola.

El Tripero dio vuelta el marcador con goles de Manuel Stortini, a los 21m., Valentín Moral, a los 83, y Pablo González, a los 66m.

Para el Verde había marcado Agustín Guerra, a los 5 minutos.

El juez principal fue Franco Yatzky.

Además, en el primer juego del día, por la mañana, Comercial y Dublin empataron 1 a 1 en Ingeniero White.

El elenco del barrio San Martín comenzó ganando con gol de Marcos Pérez, a los 76 minutos, y el portuario lo igualó con tanto de Emiliano Brizzi, a los 90.

Además, a los 24 minutos el arquero visitante, Valentín Valdez, le contuvo un penal al volante comercialino Mateo Silenzi.

El partido fue dirigido por Pablo Zaragoza, quien expulsó a Santiago Figueroa.

Mientras que en Roberto Carminatti Olimpo y Rosario empataron 2 a 2.

Para el aurinegro anotó los dos conquistas Nahuel Colmenares, a los 9 y 86 minutos, el segundo de penal.

En tanto para el equipo puntaltense festejaron Ezequiel Katz y Agustín Grippaudo, a los 17 y 77 minutos, respectivamente.

Pitó Fernando Márquez.

Por último, en el Onofre Pirrone, Tiro Federal y Pacífico de Cabildo terminaron 1 a 1.

El Tifón había comenzado en ventaja con gol de Gianni Ferrari, a los 49, y el Turco lo igualó con tanto de Agustín Cabrera, a los 80.

El juez fue Matías Islas, quien expulsó a Nicolás Soto, de Pacífico, a los 94.

*Posiciones en la "B"

Así está la tabla: 1°) Comercial, 8 puntos; 2°) Tiro Federal, 7, 3°) Dublin y Sansinena, 6; 5°) Rosario, 5; 6°) Pacífico BB, 4; 7°) Olimpo y Pacífico C, 2.