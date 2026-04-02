Fecha 4: Huracán y Sansinena fueron los únicos ganadores del viernes
Ayer Villa Mitre venció a San Francisco y lidera en la división superior.
Con cinco encuentros continuó hoy la cuarta programación del Torneo Apertura de la Liga del Sur.
En la primera división “A” Huracán le ganó un partidazo a La Armonía como visitante.
Con un triplete de Lautaro Cerato (uno de penal), el Globo se impuso por 3 a 2 en el Hermanos Francani.
Los goles del exdelantero de Liniers llegaron a los 6, 49 y 94 minutos, el último desde los 12 pasos.
Mientras que para el Velezano empataron transitoriamente Enrique Narvay, a los 14, y Matías Malmoria, a los 69.
El árbitro del encuentro fue Juan Vega.
De esta manera, el equipo dirigido por Mauro Brunelli consiguió su tercera victoria en fila y volvió a alcanzar a Villa Mitre en la cima.
*Posiciones en la "A"
La cuarta fecha comenzó el jueves, con la victoria de Villa Mitre ante San Francisco.
El tricolor se impuso como local por 1 a 0, con gol de Matías Aguirre a los 93 minutos.
Así está la tabla: 1°) Villa Mitre y Huracán, 9 puntos; 3°) Liniers, 6; 4°) Libertad, 5; 5°) Bella Vista, 4; 6°) La Armonía, 3; 7°) San Francisco, 2 y 8°) Sporting, 1.
*Sigue mañana
La "A" tendrá continuidad mañana con el duelo entre Liniers y Libertad, en el Doctor Alejandro Pérez, con arbitraje de Marcos Gómez.
Mientras que el domingo, en Punta Alta, cruzarán Sporting y Bella Vista con Sergio Testa como juez principal.
Ambos partidos iniciarán a las 16.
*Un solo triunfo
La primera división “B” disputó hoy íntegramente la cuarta fecha, con un solo ganador: Sansinena.
El albirrojo fue el único que pudo sumar de a tres, luego de vencer a Pacífico por 3 a 1 en el Adolfo Pirola.
El Tripero dio vuelta el marcador con goles de Manuel Stortini, a los 21m., Valentín Moral, a los 83, y Pablo González, a los 66m.
Para el Verde había marcado Agustín Guerra, a los 5 minutos.
El juez principal fue Franco Yatzky.
Además, en el primer juego del día, por la mañana, Comercial y Dublin empataron 1 a 1 en Ingeniero White.
El elenco del barrio San Martín comenzó ganando con gol de Marcos Pérez, a los 76 minutos, y el portuario lo igualó con tanto de Emiliano Brizzi, a los 90.
Además, a los 24 minutos el arquero visitante, Valentín Valdez, le contuvo un penal al volante comercialino Mateo Silenzi.
El partido fue dirigido por Pablo Zaragoza, quien expulsó a Santiago Figueroa.
Mientras que en Roberto Carminatti Olimpo y Rosario empataron 2 a 2.
Para el aurinegro anotó los dos conquistas Nahuel Colmenares, a los 9 y 86 minutos, el segundo de penal.
En tanto para el equipo puntaltense festejaron Ezequiel Katz y Agustín Grippaudo, a los 17 y 77 minutos, respectivamente.
Pitó Fernando Márquez.
Por último, en el Onofre Pirrone, Tiro Federal y Pacífico de Cabildo terminaron 1 a 1.
El Tifón había comenzado en ventaja con gol de Gianni Ferrari, a los 49, y el Turco lo igualó con tanto de Agustín Cabrera, a los 80.
El juez fue Matías Islas, quien expulsó a Nicolás Soto, de Pacífico, a los 94.
*Posiciones en la "B"
Así está la tabla: 1°) Comercial, 8 puntos; 2°) Tiro Federal, 7, 3°) Dublin y Sansinena, 6; 5°) Rosario, 5; 6°) Pacífico BB, 4; 7°) Olimpo y Pacífico C, 2.