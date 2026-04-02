Arrancó la fecha 4: Villa Mitre, con 10, le ganó en la última a San Francisco y quedó sólo en la cima

Santiago Gómez, imparable, se escapa de la marca de Metz. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Villa Mitre venció esta tarde a San Francisco, en el partido que abrió la cuarta fecha del torneo Apertura de primera división "A" de la Liga del Sur.

El tricolor se impuso agónicamente, por 1 a 0, con gol de Matías Aguirre a los 93 minutos

El partido se jugó en El Fortín y fue dirigido por Oscar Perotti, quien le mostró la roja al defensor local Ulises Olguín, a los 90.

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Con Santiago Gómez como gran figura, la Villa se recuperó del traspié ante Huracán (0-1) y quedó como único líder en el comienzo de la programación.

El Santo, en tanto, sigue sin poder ganar el certamen, acumulando dos empates y dos derrotas.

*El desarrollo

En un partido parejo, con ratos para cada uno y ráfagas que sacudieron la tarde e hicieron trabajar a los arqueros, Villa Mitre lo terminó ganando sobre el final, cuando ya jugaba con 10 y con el empuje de Santiago Gómez.

El pibe puntaltense, que hace apenas días debutó en el Federal A, terminó jugando acalambrado y aunque estuvo por varios minutos afuera de la cancha recuperándose, le quedaba una más.

Y a puro empuje, sobre el cierre, armó la última jugada que terminó coronando Matías Aguirre (de 20 años, que llegó desde Vélez en el último verano), quién definió de buena manera cruzado entrando al área por la derecha y aprovechando la arremetida del cierre.

Antes de "la" jugada de la tarde, se vio un partido parejo en El Fortín donde cada uno tuvo su rato y generó chances para abrir el marcador, pero fallaron en la puntada final o se encontraron con buenas intervenciones de los arqueros Lucas Oses (en Villa Mitre) y Valentino Torres (en San Francisco).

El primer tiempo se dividió en dos grandes tramos, con San Francisco dominando en el arranque e imponiendo condiciones.

El equipo visitante entró mejor pisado y generó las primeras chances, con la movilidad de Pinedo y cargando el juego por las bandas. Aunque la falta de puntería o el estar más fino adelante, le impidió plasmar ese buen pasaje en el marcador.

Luego de un rato de meseta, Villa Mitre se fue acomodando y también tuvo su rato. Se adelantó en la cancha y se adueñó de la pelota, apuntalado por un Santiago Gómez -quien compartió delantera con Enzo Castro- revulsivo y mostrando destellos de otra categoría.

Aunque, claro, el dueño de casa tuvo la misma falencia: no estuvo fino en la puntada final y el primer tiempo se fue sin goles.

En el complemento el partido fue mucho más de ráfagas, de hecho en apenas un puñado de minutos, entre los 26 y 29, los dos acumularon situaciones clarísimas para abrir el marcador.

Primero Olguín probó de media vuelta e hizo laburar a Torres y unos segundos después, enfrente, lo tuvieron Leonel Romero y Lautaro García, este último definiendo en la puerta del arco y tras una serie de rebotes, ante el achique desesperado de Oses (fotos abajo).

Después de ese sacudón, el juego volvió a bajar el ritmo, con cambios, cortes y lejos de los arcos.

Recién a los 80, Oses volvió a lucirse tras un remate claro de Romero y no mucho más en situaciones de riesgo.

Luego, los 90, Olguin vio la roja tras perder en una jugada lejos de la zaga, cometer falta y ver la doble amarilla.

Mientras tanto y luego de otra gran apilada por el costado, Santi Gómez intentaba que el calambre lo dejara seguir en cancha. Incluso estuvo varios minutos fuera elongando, pero a Villa Mitre ya no le quedaban más cambios y el pibe volvió a la cancha.

Sólo quedó tiempo para el empuje del final y "la" jugada del partido, que en definitiva cambió la tarde y le dio el triunfo a Villa Mitre.

*La síntesis

Villa Mitre (1)



Oses 7



C. Zalazar 6

J.B. Barreto (c) 6

Olguin 4

Uicala 5



D. Avit 5

F. Pereyra 5

J.I. Acosta 5

Zweedyk 5



S. Gómez 8

E. Castro 5



DT. Horacio Schumacher



San Francisco (0)



Torres 7



S. López Cruz 5

R. Metz 5

Leguiza 5

Fuentes 5



J. Ramírez 5

J. García 6

Castellano (c) 5

L. Romero 6



Pinedo 6

Castiglioni 5



DT. Emanuel Dambolena



PT. No hubo goles.

ST. Gol de Aguirre (VM), a los 93m. A los 90m. fue expulsado Olguín (90m.).

Cambios. 58m. Monteverde por Castro, 65m. Cardoso y Aguirre por Avit y Zweedeyk, 75m. Sastre y T. Díaz por Acosta y Uicala, en Villa Mitre; 60m. L García por Castiglioni, 77m. Aulestiarte por Castellano y 86m. Montero por López Cruz, en San Francisco.



Amonestados. Zweedyk (27m.) y Acosta (31m.), en Villa Mitre; Leguiza (87m.) y Pinedo (92m.), en San Francisco.



Árbitro. Oscar Perotti (6).



Cancha. Villa Mitre (muy buena).

*Posiciones en la "A"

Así está la tabla: 1°) Villa Mitre, 9 puntos; 2°) Huracán y Liniers, 6; 4°) Libertad, 5; 5°) Bella Vista, 4; 6°) La Armonía, 3; 7°) San Francisco, 2 y 8°) Sporting, 1.

*Cómo sigue

La cuarta fecha en la "A" tendrá un partido por día, desde mañana y hasta el domingo. Todos desde las 16.

El viernes, La Armonía recibirá a Huracán con arbitraje de Juan Vega.

Mientras que el sábado cruzarán Liniers y Libertad, con Marcos como juez.

El domingo, por último, Sporting y Bella Vista se medirán en Punta Alta con Sergio Testa como árbitro principal.

*Mañana el ascenso

Este viernes se disputará la fecha completa en la primera división "B".

La jornada se abrirá a las 11, con el duelo entre Comercial y Dublin, arbitraje de Pablo Zaragoza.

Luego, desde las 16, se medirán Olimpo-Rosario (dirigirá Fernando Márquez); Tiro Federal-Pacífico de Cabildo (Matías Islas) y Pacífico BB-Sansinena (Franco Yazky).