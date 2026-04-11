La Fragata Libertad inició su 54° viaje de instrucción: volverá al país el 19 de septiembre

Este sábado pasado el mediodía zarpó nuevamente la Fragata Libertad desde el puerto de Buenos Aires. De esta forma, inició un extenso recorrido que se prolongará hasta fines de septiembre. El itinerario incluirá una escala en Estados Unidos, donde participará de las celebraciones por los 250 años de su independencia.

El 54° Viaje de Instrucción está al mando del capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres, secundado por el capitán de fragata Juan Cruz Granja.

La partida tuvo lugar en el Apostadero Naval Buenos Aires, desde donde zarparon más de 250 personas, entre oficiales, suboficiales, cabos e invitados especiales tanto de otras fuerzas como del ámbito civil. También forman parte de la travesía los guardiamarinas en comisión —estudiantes de la Armada—, quienes serán evaluados a lo largo de todo el viaje y, si cumplen satisfactoriamente con las tareas asignadas, obtendrán su graduación.

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El itinerario

La travesía, con una duración estimada de cinco meses y ocho días, recorrerá un itinerario internacional centrado en la costa este de América.

Tiene como primer destino la ciudad de Fortaleza, en Brasil, donde hará escala del 1 al 5 de mayo. Luego, el buque escuela visitará varios puertos de Estados Unidos: New Orleans del 28 de mayo al 1 de junio, Norfolk del 19 al 24 de junio, Baltimore del 25 de junio al 1 de julio, New York del 4 al 8 de julio y Boston del 11 al 16 de julio.

Será en la Gran Manzana donde el buque participará de los actos conmemorativos por los 250 años de la independencia de ese país, ocasión en la que se encontrará con flotas de guerra provenientes de distintas partes del mundo. Allí tendrá lugar el denominado “Sail 250”, una regata en la que numerosos navíos de diversas nacionalidades exhibirán sus capacidades y permanecerán abiertos al público.

El recorrido continúa en Kingston, Jamaica, del 1 al 5 de agosto, seguido por San Juan, Puerto Rico, del 9 al 13 de agosto y Río de Janeiro, Brasil, del 6 al 10 de septiembre. La travesía concluye con una parada en Rada La Plata los días 17 y 18 de septiembre y el regreso a Buenos Aires el 19 de septiembre. (Con información de Infobae)