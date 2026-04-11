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9 de Julio defendió la localía ante Estudiantes (Olavarría), en el debut del Provincial Femenino

Cómoda victoria del representante bahiense, por 65 a 44.

Ileana Corvalán, que salió lesionada, presiona a Delfina Rodríguez. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Siempre es importante comenzar ganando y máxime cuando un equipo ejerce la localía, como el caso de 9 de Julio, que esta tarde venció a Estudiantes (Olavarría), 65 a 44, en el debut en el Provincial Femenino, conducente a la Liga Nacional.

El salto inicial de la temporada.

El albiazul pudo establecer diferencias rápidamente, a pesar de no contar con tres de sus principales jugadoras -y las más altas- como Delfina Álves da Florencia (está jugando la Liga Nacional), Isabella Roldán (viaje familiar) y Belén Tombesi (se está poniendo a punto).

Las visitantes eran debutantes absolutas y en ese sentido 9 de Julio sacó ventaja, por llevar muchos años de recorrido.

La principal goleadora y figura del equipo que orienta Julián Turcato fue Amparo Althabe, que terminó con 24 puntos (3-4 en triples, 6-11 en dobles y 3-6 en libres), más 3 rebotes y un recupero.

Ileana Corvalán jugó a gran nivel hasta que se lesionó.

En tanto, el equipo tuvo que reponerse a la lesión de Ileana Corvalán, que venía jugando a gran nivel y, en 8m44, sufrió un esguince. En ese tiempo sumó 11 unidades (1-2 en triples, 3-4 en dobles y 2-2 en libres), más 3 recuperos.

A propósito, en 9 no ingresó Génesis Haberkorn, justamente porque durante la entrada en calor y tras un resvalón se resintió una rodilla.

María Victori Flores intenta frenar a Delfina Rodríguez.

La que tuvo activa participación fue María Victoria Flores, bajando 9 rebotes.

En la visita, la única que llegó al doble dígito fue Morena Lemma, convirtiendo 13 puntos (0-1 en triples, 6-7 en dobles y 1-3 en libres), además de tomar 9 rebotes, dar 2 asistencias y recuperar otras tantas pelotas.

La síntesis:

9 de Julio (65): I. Corvalán (11), E. Fernández (2), A. Althabe (24), M.V. Flores (2), V. Martín (1), fi; M. Bussetti (5), I. Larrasolo (4), I. Sorzini (2), A. Maurer (10), T. Nievas (2) y J. Azaroff (2). DT: Julián Turcato.

Estudiantes O (44): D. Rodríguez (8), M. Mereles (3), D. Vendeirinho (3), D. Juárez (2), V. Sak (2), fi; A. Chantiri (8), M. Lemma (13), G. Bellinzoni (5), A. Barrera, G. Castañares, T. Castañares y Z. Requena. DT: Ramiro Bou.

Cuartos: 9 de Julio, 23-8; 38-20 y 52-36.

Árbitros: Joel Schernenco y Alexia González.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

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