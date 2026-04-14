Regularizarción de inmigrantes en España: cuáles son los requisitos y cómo será el proceso

El Gobierno de España aprobó en el Consejo de Ministros una medida que marca un antes y un después en la política migratoria del país: la regularización extraordinaria de cerca de medio millón de inmigrantes que hasta ahora vivían en situación irregular.

La decisión, impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, busca reconocer la realidad de miles de personas que ya forman parte de la vida cotidiana en España.

“Son personas que conviven entre nosotros, con hijos e hijas que van al colegio con nuestros hijos, que dan vida a nuestros pueblos, a nuestras calles, y que a partir de hoy podrán disfrutar con garantías de plenos derechos y cumplir sus obligaciones”, sostuvo Elma Saiz, portavoz del Gobierno.

La medida establece que los inmigrantes que quieran acceder a la regularización deberán cumplir con una serie de requisitos:

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Haber ingresado a España antes del 1 de enero de 2026

Permanecer en el país al menos cinco meses ininterrumpidos al momento de la solicitud

No tener antecedentes penales

No suponer una amenaza para el orden o la seguridad pública.

Quienes cumplan con estas condiciones podrán solicitar una autorización de residencia y trabajo, además de recibir la tarjeta sanitaria correspondiente al territorio donde residan.

El permiso tendrá una vigencia inicial de un año. Luego, los beneficiarios podrán incorporarse a las figuras previstas en el reglamento de extranjería, según explicó la ministra.

El proceso de solicitud arrancará este jueves de manera telemática y, a partir del 20 de abril, también se podrá realizar de forma presencial.

Desde China, donde se encuentra de visita oficial, Pedro Sánchez escribió en redes sociales que la medida representa un acto de “normalización” y “justicia con nuestra propia historia”. El presidente español remarcó que la regularización reconoce “la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana”.