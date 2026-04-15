Misa central en Luján y diversos actos en el primer aniversario por la muerte del Papa Francisco

El primer año del fallecimiento del Papa Francisco se conmemorará el próximo martes 21 y la Iglesia Católica argentina, liderada por el Episcopado, organizará una misa central en la Basílica de Luján a las 17, a cargo del monseñor Marcelo Colombo, en una celebración enmarcada en la 128ª Asamblea Plenaria de obispos, que busca honrar su legado.

Asimismo, habrá una Caravana Misionera, misas locales y peregrinaciones, como la que se llevará a cabo en la Basílica de San José de Flores y que recorrerá aquellos lugares clave de la vida de Jorge Bergoglio, de donde era oriundo.

Por otra parte, en Plaza de Mayo, se organizará un homenaje con un enfoque particular, destinado al público más joven, que combinará arte, tecnología y fe, de la mano del sacerdote y DJ portugués Guillermo Peixoto.

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Si bien estos son alguno de los eventos más importantes que se dieron a conocer hasta ahora, los homenajes se multiplicarán en diversas diócesis, y tendrán como eje central recordar el comprimiso del Papa Francisco “con los más necesitados", “su mensaje de paz”, ”agradecer su trabajo", y “honrar su legado”.

El homenaje del Arzobispado

Jorge García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, llevará adelante una misa en homenaje a Francisco en la Catedral Metropolitana; allí se hablará de su legado pastoral y se centrará en la cercanía que tenía el Sumo Pontífice con la comunidad y el compromiso social.

La relación que mantenia García Cuerva con Francisco fue muy estrecha y de absoluta confianza: se caracterizó por una alineación ideológica e, incluso, Bergoglio lo nombró arzobispo de Buenos Aires en 2023 y, públicamente, le confió la interpretación de su línea eclesiástica y pastoral en nuestro país.

Para el Papa Francisco era importante que fuera un sacerdote vinculado a los popularmente conocidos como “curas villeros” para así poder llevar la palabra de Dios a quienes más lo necesitaran. Desde ese momento, García Cuerva predicó el magisterio del Papa Francisco y fue considerado un seguidor de su impronta.

El sacerdote y DJ portugués que dará un show en honor a Bergoglio

Dias atrás, se conoció al padre Guilherme Peixoto, el cura DJ que se hizo famoso por fusionar música electrónica con discursos religiosos y este sábado 18 dará un show en la Plaza de Mayo, a las 20hs, en conmemoración al fallecimiento de Francisco.

En ese evento, con entrada libre y gratuita, buscará combinar espiritualidad y música para recordar al Papa, junto a sus jóvenes seguidores, donde también se podrán escuchar mensajes papales con ritmos electrónicos.

En muchas oportunidades, Peixoto manifestó su profunda admiración por Jorge Bergoglio y aseguró que es “una fuente de inspiración” en su evangelización musical. Para sus conciertos incorporó los discursos de Francisco sobre la paz, la fraternidad y la construcción de un mundo mejor, con los cuales pretende destacar el mensaje de amor incondicional y fe activa. (NA)