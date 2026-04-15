Olimpo juega el sábado y Villa Mitre, el domingo un rato antes del Superclásico

Se oficializó esta tarde la forma de disputa y árbitros de la quinta fecha del Torneo Federal A.

De los representantes bahienses, Olimpo será el primero en ver acción, ya que se presentará el sábado.

El aurinegro visitará a Kimberley, desde las 15.30, con arbitraje de Valentín Pompei, el hijo de Juan Pablo pitará por primera vez al elenco de nuestra ciudad.

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Mientras que el tricolor volverá a El Fortín el domingo, cuando reciba a Santamarina de Tandil.

El encuentro irá a las 15, en la previa del Superclásico, y será dirigido por Franco Morón.

*Cómo llegan

Olimpo saldrá a la ruta disfrutando de su gran presente, que lo tiene como invicto con puntaje perfecto y líder de la Zona 4.

En su última presentación, el aurinegro superó en su cancha a Sol de Mayo por 1 a 0.

Esta victoria se suma a los conseguidos ante Alvarado (1 a 0 de local) y frente Brown de Madryn (2 a 0 de visitante).

Villa Mitre, en tanto, buscará recuperarse en El Fortín, tras su segunda caída como visitante.

El pasado domingo, la Villa cayó 1 a 0 ante Germinal en Rawson, luego de purgar la fecha libre.

Previamente había vencido a Círculo Deportivo en Bahía (2 a 0) y había caído ante Kimberley en Mar del Plata (1 a 0).

*"Nuevos" socios

En la previa al partido del domingo, Villa Mitre presentó una nueva categoría de socios denominada "Socio fútbol".

La misma tiene un valor de $29.000 para adherentes activos y $39.000 para los nuevos.

Tiene como beneficio principal, según informaron, el ingreso gratis a todos los partidos de local. Retirando la entrada un día antes del paritdo.

El trámite puede realizarse en la sede social de Garibaldi 149, de lunes a viernes de 8:30 a 12 y de 17 a 20.

*El resto

La fecha 5 tendrá otro partido el sábado, cuando se midan Círculo Deportivo y Alvarado.

El partido se jugará desde las 15 y, al igual que el duelo de Olimpo, se adelantó un día porque el domingo juega en Mar del Plata Aldosivi, recibiendo a Racing por el Torneo Apertura.

Además, el domingo, Sol de Mayo será local de Brown de Madryn, desde las 11, con Luis Martínez como juez.

Libre tendrá Germinal de Rawson.

*La tabla

1º) Olimpo, 9 puntos; 2º) Kimberley, 6; 3º) Santamarina, Sol de Mayo, Alvarado y Germinal, 5; 7º) Villa Mitre y Círculo Deportivo, 3 y 9º) Brown de Madryn, 1.