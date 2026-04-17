Crisis en el transporte público: las empresas reducen las frecuencias y no habrá colectivos desde las 20.30

Las compañías de transporte público de Bahía Blanca, San Gabriel y Rastreador Fournier, anunciaron hoy que reducirán las frecuencias a partir de este sábado, así como suspenderán el servicio nocturno desde el mismo día y por tiempo indeterminado. Es decir, más allá de la reducción habitual de las frecuencias los fines de semana, esto se extenderá de lunes a viernes hasta nuevo aviso.

Esta medida responde a una situación que, según advierten, se ha vuelto crítica para la continuidad de la actividad debido a la falta de ingresos en el sistema.

"Actualmente, el precio del combustible es un 50% superior al reconocido por el Municipio en el último estudio de costos realizado en noviembre de 2025. Del mismo modo, el costo salarial se incrementó un 20% desde entonces", sostuvieron las empresas en un comunicado.

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A pesar de haber solicitado reiteradamente la compensación de estos costos, las empresas afirman que las respuestas oficiales se han dilatado, generando un profundo desequilibrio agravado por la baja demanda del verano. Ante el agotamiento de su capacidad financiera, han tomado la decisión de disminuir el servicio como única vía de subsistencia.

En consecuencia, el nuevo diagrama que entra en vigencia este sábado 18 de abril establece que la primera salida desde cabecera será a las 6:30 y la última se realizará a las 20:30. Esta restricción se mantendrá hasta que se garantice la disponibilidad de los recursos necesarios para normalizar las prestaciones.

Las empresas recalcaron que esta situación es ajena a su voluntad, ya que no son ellas quienes fijan las tarifas ni los niveles de subsidios. Por ello, solicitan con urgencia a las autoridades las medidas de financiamiento necesarias para evitar mayores perjuicios a los usuarios.