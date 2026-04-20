Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este lunes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.402,37 para la venta y de $1.352,59 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,69% en relación al cierre del viernes pasado.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.425,00 (0,00%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.410,00 (0,00%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.820,00 (+0,70%); el MEP cotiza a $1.414,18 (+0,17%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.466,73 (+0,59%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 528 puntos básicos (+1,70%).