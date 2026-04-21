Alerta amarilla para Bahía Blanca por lluvias para este martes 21 de abril

Lluvia hasta horas de la tarde según indica el SMN (Foto Archivo La Nueva)

El Servicio Meteorológico Nacional realizó una actualización este martes por la mañana indicando que la ciudad de Bahía Blanca se encuentra en alerta amarilla por lluvias. En tanto que la advertencia de nivel naranja, se desplazó hacia el noreste del partido..

Según refiere el SMN la costa de Bahía Blanca, costa de Coronel Dorrego, costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales, Costa de Villarino y Monte Hermoso, están bajo la condición amarilla desde la mañana a la tarde.

El área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, los cuales podrían ser superados localmente. Dentro de estas áreas de precipitación se darán también tormentas embebidas, y no se descarta la caída puntual de granizo.