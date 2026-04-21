Alimentos y bebidas lideran la suba de la inflación en abril en Bahía Blanca

La inflación en Bahía Blanca fue del 0,2% en el rubro alimentos y bebidas durante la tercera semana de abril y acumula un incremento del 1,5% en todo el mes.

Esto se desprende de un informe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA).

Según se indicó, el rubro alimentos y bebidas registró una variación del 0,2% respecto de la segunda semana del mes, lo que confirma una tendencia de desaceleración inflacionaria en el segmento de mayor ponderación en la canasta familiar.

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Con este dato, el acumulado del mes de abril asciende al 1,5%, una cifra significativamente inferior al 3,1% que marcaba a la misma altura de marzo, cuando los precios mostraban un ritmo de crecimiento más acelerado.

El informe del CREEBBA destacó que siete de los 13 grupos relevados presentaron alzas, mientras que los restantes exhibieron variaciones negativas. El podio de los aumentos estuvo encabezado por bebidas no alcohólicas, seguido por condimentos, y verduras y legumbres.

En cuanto a los alimentos básicos, la medición semana a semana arrojó subas significativas en fideos secos (12,5%), naranja (10,5%) y pollo (5,3%). Estos incrementos contrastan con las bajas registradas en tomate (-12,4%), arroz (-2,1%) y carne vacuna (-1,7%).

El comportamiento de los precios durante abril muestra una clara desaceleración respecto de los meses anteriores. Mientras que en marzo la inflación en alimentos trepó al 2,9% en la ciudad, el cuarto mes del año comenzó con un ritmo más moderado: la primera semana acumuló un 0,9% y la segunda un 1,1%, antes del leve repunte del 0,2% registrado en la tercera semana.