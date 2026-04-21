Las películas y series que retratan el legado del papa Francisco y dónde verlas

Durante casi 12 años, el argentino lideró un proceso de profundas reformas en la Iglesia Católica

Este martes es el primer aniversario de la muerte del papa Francisco. Bergoglio tenía 88 años y murió a causa de un derrame cerebral, aunque su salud venía delicada hace tiempo.

Durante casi 12 años, el argentino lideró un proceso de profundas reformas en la Iglesia Católica, con foco en la apertura de la religión a las minorías y con un profundo sello de humildad.

A un año de su muerte, el legado de Francisco sigue resonando en el cristianismo y sus fieles, algo que se refleja en varias series y películas que se hicieron sobre su vida y papado.

Los dos papas (2019)

La película dirigida por Fernando Meirelles se basa en la alianza impensada que forjaron el papa Benedicto XVI, interpretado por Anthony Hopkins, con quien iba a ser el futuro papa Francisco, interpretado por Jonathan Pryce. El film, que está basado en hechos reales, fue situado en Argentina y en Roma. "Los dos papas" explora tanto los desafíos personales como las diferencias ideológicas que marcaron ese histórico encuentro.

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Disponible en Netflix.

In Viaggio. Viajando con el papa Francisco (2022)

El documental dirigido por el italo-estatunidense, Gianfranco Rosi, se centra en los viajes que el Sumo Pontífice realizó por el mundo y logra retratar el interés de Bergoglio por los temas importantes como la pobreza, las guerras y la inmigración.

Para lograr el film, Rosi viajó junto al Papa y utilizó imágenes de archivo para completar la historia del argentino.

Disponible en Amazon Prime y Apple TV.

Llámame Francisco (2016)

La miniserie de Daniele Luchetti, protagonizada por el argentino Rodrigo de la Serna, retrata la vida de Jorge Bergoglio desde su juventud hasta ser consagrado el papa Francisco. En la historia, que está inspirada en hechos reales, tocan temas oscuros de la Argentina, como la época de la dictadura de Jorge Rafael Videla.

Disponible en Netflix.

El papa Francisco: un hombre de palabra

Este documental, dirigido y escrito Wim Wenders, habla sobre la historia del cardenal de Buenos Aires, convertido en el primer Papa procedente de América del Sur y el primer jesuita en ser nombrado obispo de Roma.

Es el primer Papa que elige el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís (1181-1226), uno de los santos cristianos más venerados y un reformador que dedicó su vida a la "Hermana Pobreza".

Disponible en Amazon Prime.

Francesco (2020)

Dirigido por Evgeny Afineevsky, "Francesco" es un documental que explora la vida del papa Francisco a través de entrevistas exclusivas con él y su familia. Incluye al Papa emérito Benedicto XVI. Se abordan temas claves del papado de Francisco, ofreciendo una mirada más profunda a la figura que cambió la dirección de la Iglesia Católica en la era moderna.

Disponible en Apple TV.

Francisco: el padre Jorge (2015)

"Francisco: el padre Jorge" es una película argentina biográfica escrita y dirigida por Beda Docampo Feijóo (adaptación de un libro de Elisabetta Piqué).

La película cuenta la historia de Ana, una joven periodista española investiga el duro y emocionante viaje del jesuita Jorge Mario Bergoglio tras conocerlo en el cónclave de 2005. A través de los ojos de la periodista, nos acercamos más al trabajo y a la labor humanitaria que hace el padre Jorge: su lucha en contra de la prostitución, la dictadura, el trabajo esclavo, la droga y otras muchas actividades que le hacen ser finalmente elegido como nuevo Papa. El elenco esta compuesto por Darío Grandinetti, Silvia Abascal, Leticia Brédice, entre otros.

Disponible en Disney+.