Tragedia en Villarino: murió un hombre tras el vuelco de una camioneta

Un hombre de aproximadamente 35 años murió y otro resultó herido esta tarde tras el vuelco de una camioneta en el kilómetro 731 de la ruta nacional 3 Sur, en cercanías de Cabeza de Buey, en Villarino.

El siniestro vial ocurrió este martes alrededor de las 17.30. Según informaron fuentes policiales, por causas que aún se investigan una Ford Ranger blanca que circulaba en sentido Teniente Origone-Bahía Blanca perdió el control y terminó volcando sobre la banquina derecha, a unos 25 metros de la cinta asfáltica.

Al arribar las fuerzas de seguridad, a unos 20 metros hacia el interior del campo, se encontró el cuerpo sin vida del hombre, cuya identidad todavía no pudo ser establecida.

En el lugar también fue hallado el segundo ocupante del rodado, identificado como Diego Arenes, de 34 años, quien presentaba dolores en la espalda. Tras ser asistido por personal de salud y Bomberos Voluntarios, fue trasladado en ambulancia a un hospital de la zona para su evaluación y tratamiento.

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Según se indicó, el accidente se dio en un sector recto de la ruta, con asfalto en buen estado y condiciones de visibilidad óptimas. En principio, no habrían participado otros vehículos.

Trabajaron en el lugar Bomberos, peritos de Policía Científica, Policía Comunal e inspectores de tránsito. La investigación quedó a cargo de la fiscalía descentralizada de Villarino.

La causa fue caratulada como homicidio y lesiones culposas.